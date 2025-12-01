Bão số 15 Koto suy yếu, TP.HCM có mưa dông và gió giật mạnh

Bão số 15 Koto sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa trong 24 giờ tới. TP.HCM được dự báo mưa dông kèm lốc sét và gió giật mạnh những ngày tới.

Dự báo hướng đi của bão Koto lúc 8h ngày 1/12. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 1/12, bão số 15 (Koto) nằm trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, bão di chuyển chậm theo hướng Tây.

Dự báo đến 7h ngày 2/12, bão suy yếu dần còn cấp 6, giật cấp 8, tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đến 19h cùng ngày, hoàn lưu bão giảm xuống dưới cấp 6 và tan thành vùng áp thấp. Koto giảm cấp do chịu tác động của không khí lạnh từ phương Bắc trên xuống và đã ở cuối vòng đời cơn bão.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6; gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 2-4 m, khu vực gần tâm bão có thể đạt 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động tại các vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác.

Riêng vùng biển Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 2/12, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4 m, biển động. Ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn gây tràn bờ, ngập đường ven biển và sạt lở.

Nhóm bạn trẻ uống cà phê sáng gần Nhà thờ Đức Bà trong tiết trời se lạnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi bão số 15 suy yếu, áp cao lạnh lục địa suy yếu rồi tăng cường trở lại vào đêm 2/12, ngày 3/12 và cuối tuần tại Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết từ ngày 5 tới 6/12, không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực và trên vùng biển phía Nam, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trở lại.

Trên địa bàn TP.HCM hôm nay (1/12), nhiệt độ ấm hơn so với những ngày cuối tuần trước. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 31-32 độ C. Trời ít mây, phổ biến nắng nóng vào buổi trưa.

Từ ngày 2 tới 4/12, trời nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng, phổ biến là mưa rào nhẹ, cục bộ có mưa vừa; mưa chủ yếu xuất hiện từ trưa và chiều tối. Do mưa xuất hiện nhiều, nắng giảm nên nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 23-24 độ C nhưng nhiệt độ cao nhất giảm còn 30-31 độ C.

TP.HCM đề phòng mưa nhiều, khiến độ ẩm không khí cao và nhiệt độ thấp, dễ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Mưa nhiều khiến độ ẩm không khí cao và nhiệt độ thấp, dễ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng và biểu hiện là bầu không khí thường xuyên ngầu đục.

Cơ quan khí tượng cảnh báo TP.HCM và Nam Bộ cần đề phòng mưa dông kèm hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Bão Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía Đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão và vào Biển Đông tối 25/11. Đến 27/11, khi cách đảo Song Tử Tây 190 km, bão đạt cực đại cấp 12, sau đó di chuyển chậm và giảm cấp.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông ghi nhận 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới. Đây là mức cao nhất trong 30 năm, vượt năm 2017. Thiên tai đã khiến 409 người chết và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng .

Sóng biển Nha Trang dâng cao tràn bờ Tối 27/11, tại khu vực bờ kè Ba Làng (phường Vĩnh Hòa, Bắc Nha Trang), sóng biển bất ngờ dâng cao hơn 5 m, liên tục quật qua kè rồi tràn ra đường.