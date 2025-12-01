Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 15 giật cấp 10, di chuyển chậm trên biển

  • Thứ hai, 1/12/2025 05:46 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Rạng sáng 1/12, bão số 15 có cường độ giật cấp 10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển.

Hình ảnh hướng di chuyển của bão số 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0 m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0 m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo trong 24h tới, bão số 15 di chuyển về hướng Tây Nam, với tốc độ khoảng 5 km/h. Bão suy yếu dần, giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà biển động mạnh.

Dự báo đến 4h ngày 3/12, bão số 15 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa.

Bão số 15 ít dịch chuyển

Dự báo đến 19h ngày 1/12, bão số 15 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 240 km về phía Đông.

9 giờ trước

Bão số 15 đổi hướng nhiều lần, hướng về vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa

Dự báo bão số 15 Koto còn nhiều lần đổi hướng trên Biển Đông, khi trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

20 giờ trước

Sóng lớn từ bão số 15 khiến 4 người chết, mất tích

Dù còn xa bờ nhưng sóng lớn khu vực ven biển do bão số 15 gây ra đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích, nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Bão di chuyển rất chậm, gần như đứng yên và diễn biến rất khó lường.

23 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

