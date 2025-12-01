Bão số 15 giật cấp 10, di chuyển chậm trên biển

Rạng sáng 1/12, bão số 15 có cường độ giật cấp 10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển.

Hình ảnh hướng di chuyển của bão số 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0 m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0 m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo trong 24h tới, bão số 15 di chuyển về hướng Tây Nam, với tốc độ khoảng 5 km/h. Bão suy yếu dần, giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà biển động mạnh.

Dự báo đến 4h ngày 3/12, bão số 15 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa.