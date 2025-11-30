Bão số 15 đổi hướng nhiều lần, hướng về vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa

Dự báo bão số 15 Koto còn nhiều lần đổi hướng trên Biển Đông, khi trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 30/11, bão số 15 Koto duy trì cường độ cấp 9 (tương đương sức gió 75-88 km/h), giật cấp 11 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3 km/h.

Tin bão số 15 Koto

Dự báo đến 7h ngày 1/12, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 320 km về phía Đông. Bão duy trì tốc độ rất chậm khoảng 3 km/h và đổi hướng Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15 Koto. Nguồn: NCHMF.

Khoảng 7h ngày 2/12, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 220 km về phía Đông. Bão tiếp tục đổi hướng Tây Nam, di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 5 km, nhưng đây vẫn là tốc độ rất chậm. Cường độ bão suy yếu dần, giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 3/12, khi bão số 15 Koto trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với cường độ cấp 6, giật cấp 8, hướng di chuyển tiếp tục đổi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-7 km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão số 15 Koto, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong hôm nay và ngày 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trong đó, từ đêm 30/11, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét, các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/12 đến ngày 9/12, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa vài nơi, trong đó đêm 2-3/12 mưa rải rác. Thời tiết những ngày này phổ biến đêm và sáng trời rét, riêng ngày 4-6/12 trời rét cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm.

Hà Tĩnh đến TP Huế khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to trong khoảng ngày 3-5/12, sau mưa rải rác, cục bộ mưa to.

Duyên hải Trung Bộ thời kỳ từ 2-4/12 có thể xảy ra mưa vừa, mưa to, sau có mưa, mưa rào, có nơi mưa to ở phía Bắc. Cao Nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 2-4/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày 2-4/12 mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.