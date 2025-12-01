Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

  • Thứ hai, 1/12/2025 08:42 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Sáng 1/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận, Nhà máy Bia Hà Nội Habeco xảy ra cháy.

Chay nha may bia Habeco anh 1

Vụ hoả hoạn xảy ra tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco nằm trên đường Hoàng Hoa Thám.

"Công an phường đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt", lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết thêm.

PV Báo Điện tử VTC News đang có mặt tại hiện trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

Ôtô bốc cháy ngùn ngụt dưới trời mưa ở Hà Nội

Ôtô con đang đi trên phố Nguyễn Văn Luyện thì bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa ngùn ngụt nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe.

22:40 18/11/2025

Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

17:53 11/10/2025

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

09:24 11/10/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://vtcnews.vn/chay-lon-tai-nha-may-bia-ha-noi-habeco-ar990306.html

Minh Tuệ/VTC News

Cháy nhà máy bia Habeco Hà Nội Cháy Habeco Cháy nhà máy bia Cháy nhà máy Habeco Nhà máy bia Habeco Bia Habeco Hà Nội

    Đọc tiếp

    Thoi tiet mien Bac nhung ngay toi hinh anh

    Thời tiết miền Bắc những ngày tới

    2 giờ trước 06:45 1/12/2025

    0

    Hôm nay và ngày mai (1-2/12), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, độ ẩm không khí thấp. Từ 3/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa rải rác.

    Xe cong nong lao xuong vuc, 13 chau nho thoat chet hinh anh

    Xe công nông lao xuống vực, 13 cháu nhỏ thoát chết

    3 giờ trước 06:05 1/12/2025

    0

    Do địa hình đồi dốc cao, nền đường trơn trượt kết hợp đất nhão do ngấm nước lâu ngày, xe công nông bất ngờ tự trượt và lao thẳng xuống vực sông, 13 cháu nhỏ may mắn thoát chết.

    Phat hien cu li quy hiem khi di lam dong hinh anh

    Phát hiện cu li quý hiếm khi đi làm đồng

    3 giờ trước 05:54 1/12/2025

    0

    Trong lúc làm đồng, một người dân ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An) phát hiện cá thể cu li quý hiếm nên đã giao nộp cho công an để thả về môi trường rừng tự nhiên an toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý