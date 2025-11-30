Bão số 15 hướng về bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk, suy yếu dần

Dự báo, 13h ngày 1/12, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, khoảng 3 km/h ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 270 km.

Dữ liệu của dự báo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 hướng về bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk và suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 30/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo theo hướng Bắc.

Hướng đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo, 13h ngày 1/12, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, khoảng 3 km/h ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 270 km về phía Đông, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13h ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h; ở trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông. Bão tiếp tục suy yếu thêm, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13h ngày 3/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h, ở trên vùng ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa suy yếu thành vùng áp thấp.

Dự báo, do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.