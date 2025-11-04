Bão số 13 di chuyển rất nhanh, đổ bộ rất mạnh

Sáng nay (4/11), bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Như vậy bão tăng 6 cấp chỉ trong hơn hai ngày. Đêm nay bão vào Biển Đông, trở thành bão số 13.

Vào 7h sáng nay (4/11), bão Kalmaegi đang tàn phá khu vực miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Kalmaegi.

Dự báo trong đêm nay, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Các mô hình dự báo trong nước và quốc tế đều có chung nhận định, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta với cường độ rất mạnh. Tuy nhiên, hiện nay vùng đổ bộ và cường độ đổ bộ vẫn có sự chênh lệch giữa các mô hình dự báo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25 km/h. Vì vậy, ngay khi bão vào Biển Đông, cơ quan này sẽ phát tin bão khẩn cấp. Với hướng di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc và tốc độ di chuyển nhanh, cơn bão này dự báo đổ bộ đất liền nước ta rất sớm, khoảng từ đêm 6/11 đến sáng 7/11.

Về cường độ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (5/11) khi đang hoạt động trên vùng biển Giữa Biển Đông, bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong ngày và đêm 5/11, bão tiếp tục mạnh lên. Đến 7h sáng ngày 6/11, khi hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), bão mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo trong ngày và đêm 6/11, bão tiến dần về vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (Phú Yên cũ) với cường độ suy giảm không nhiều, sau đó đi vào đất liền nước ta với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Đến 7h sáng 7/11, khi đi vào sâu đất liền khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, bão vẫn duy trì cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Trong ngày và đêm 7/11, bão đi sâu vào đất liền, di chuyển sang Nam Lào và Thái Lan, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 7h sáng 8/11, tâm vùng áp thấp trên khu vực miền Đông Thái Lan và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không giống như siêu bão Ragasa hay cơn bão Fengshen (bão số 12) vừa qua, bão Kalmaegi ít khả năng gặp phải các điều kiện bất lợi như không khí lạnh khô, đứt gió lớn để có thể suy yếu nhanh. Vì vậy, đây có thể là cơn bão rất mạnh đổ bộ đất liền nước ta trong năm nay, có thể tương đương, thậm chí nguy hiểm hơn cả bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Nghệ An vào cuối tháng 9.

Do cường độ bão mạnh, vùng ảnh hưởng dự báo rất rộng lớn, vùng gió mạnh có thể kéo dài từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Trong khi vùng mưa lớn có thể từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, kéo dài từ đêm 6/11 đến ngày 9/11. Ngoài ra, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý đến khả năng xảy ra dông lốc trước khi bão vào.

Trên biển, trong hôm nay và ngày mai (5-6/11), khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Biển Đông đang trải qua một mùa mưa bão nhiều hiếm thấy, trong đó nhiều cơn bão tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng nặng nề đến đất liền nước ta. Theo các chuyên gia, dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh và ổn định ở khu vực gần xích đạo với các nhiễu động khí quyển và xoáy nhỏ chính là mầm mống phát triển thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão. Điều kiện mặt biển ấm cũng là nguyên nhân khiến nhiều cơn bão mạnh hình thành và đi vào Biển Đông.