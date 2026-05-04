Bao nhiêu người tham gia triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026?

Số lượng người tham dự khổng lồ biến triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 trở thành sự kiện quy mô lớn nhất ngành xe trong năm nay.

Triển lãm Ôtô Quốc tế Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026) đã chính thức khép lại vào ngày 3/5 sau 10 ngày mở cửa, thiết lập những kỷ lục mới về quy mô và lượng người tham dự trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Với chủ đề “thúc đẩy kỷ nguyên, tương lai thông minh”, sự kiện năm nay đã chứng minh vị thế dẫn đầu tuyệt đối của Trung Quốc trong cuộc cách mạng xe năng lượng mới (NEV).

Triển lãm được tổ chức tại hai địa điểm lớn với tổng diện tích lên tới 380.000 m2, chia làm 17 sảnh trưng bày. Đây là quy mô lớn nhất từng được ghi nhận đối với một triển lãm ôtô trên thế giới.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 1,2 triệu người tham dự. Ảnh: Xiaomi.

Sự kiện thu hút 1,28 triệu lượt người, trong đó có khoảng 65.000 khách quốc tế từ 21 quốc gia. Số lượng xe xuất hiện lên đến 1.451 mẫu xe, trong đó khoảng 71 concept và 181 xe lần đầu giới thiệu toàn cầu.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất tại sự kiện là việc BYD xác nhận mẫu siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme đã được bán với mức giá 20 triệu NDT, tương đương khoảng 2,76 triệu USD . Đây là mức giá cao nhất cho một mẫu xe du lịch thương mại dưới thương hiệu BYD tính đến thời điểm hiện tại.

Triển lãm ôtô Bắc Kinh năm nay là nơi tập trung về cuộc đua năng lượng, khi chủ chốt là các câu chuyện về pin.

Các hãng xe đã giới thiệu hệ thống pin thế hệ mới với mật độ năng lượng vượt ngưỡng 400 Wh/kg, cho phép xe đạt tầm vận hành hơn 1.500 km sau một lần sạc. Công nghệ sạc siêu nhanh dưới 10 phút và khả năng sạc ổn định ở điều kiện âm 30 độ C cũng là những điểm nhấn quan trọng.