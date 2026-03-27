Bảo Ngọc có gì để đấu với 100 cô gái trên thế giới

Đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World 2026 là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô được dự đoán là "chiến binh" mạnh của cuộc thi sắc đẹp.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt được ban tổ chức Miss World Vietnam lựa chọn để chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss World. Người đẹp có lợi thế khi năm nay, Miss World sẽ tổ chức tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia đăng cai một kỳ Miss World. Cuộc thi dự kiến quy tụ hơn 100 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Sau khi thông tin nói trên được công bố, Bảo Ngọc có những chia sẻ đầu tiên: "Tôi có những thuận lợi hơn về khâu hậu cần, makeup, di chuyển... Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng áp lực khi mọi ánh mắt đổ dồn về Việt Nam, trong vai trò là đại diện nước chủ nhà, bản thân phải cố gắng, chân thành nhiều hơn. Tôi mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của mọi người để hoàn thành trọn vẹn hành trình này. Nhưng tinh thần của tôi là Miss World tổ chức ở đâu, tôi cũng sẽ sẵn sàng, tâm thế đầy năng lượng như ngày đầu".
Trước khi được cử tham dự tại Miss World 2026, Bảo Ngọc cũng đang nắm giữ vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. Những ngày qua, cô tích cực đồng hành với dàn thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí, thời trang, hoạt động xã hội. Cô cũng tận dụng tối đa thời gian để chuẩn bị các kỹ năng và dự án Beauty With A Purpose cho Miss World 2026.
|Bảo Ngọc có kinh nghiệm chinh chiến ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế, khi từng góp mặt tại Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) và giành vương miện hoa hậu. Lợi thế của Bảo Ngọc là sắc vóc nổi bật với chiều cao 1,86 m cùng thành tích nổi bật về học tập và hoạt động xã hội. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), đồng thời là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.
Cô từng tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan cùng phái đoàn Việt Nam, và là một trong những gương mặt trẻ có đóng góp vào việc tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu (LCOY Việt Nam 2024). Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc từng được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao, vào năm 2024.
|Bảo Ngọc hiện là gương mặt được đặt để nhiều kỳ vọng nhất của công ty chủ quản tại cuộc thi Miss World năm nay. Cô cũng nhận sự ủng hộ, cổ vũ từ fan sắc đẹp trong nước trên hành trình này. Cô được dự đoán là "chiến binh" mạnh của cuộc thi.
