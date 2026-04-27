Báo Mỹ: Iran đề nghị mở Hormuz, hoãn đàm phán hạt nhân

Iran gửi đề xuất qua Pakistan, đề nghị mở eo Hormuz và kéo dài ngừng bắn, đổi lại bằng việc yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa trước khi nối lại đàm phán hạt nhân nhạy cảm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ tàu tại eo biển Hormuz ngày 24/4. Ảnh: Reuters.

Iran đã gửi tới Mỹ một đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc tạm hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết.

Kế hoạch này được chuyển qua các kênh trung gian tại Pakistan, đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại để tạo dư địa cho các bên tiến tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh lâu dài.

Theo đề xuất, các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ chỉ được nối lại sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Các nhà trung gian Pakistan đã chuyển đề xuất này tới Nhà Trắng, song hiện chưa rõ Washington có sẵn sàng xem xét hay không.

Ngay sau khi thông tin được công bố trong phiên giao dịch sớm tại châu Á ngày 27/4, đồng USD suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng điểm. Giá dầu cũng thu hẹp đà tăng.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức trước đề nghị bình luận về thông tin do Axios đăng tải.

Những nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Iran đã bị đình trệ vào cuối tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch cử phái đoàn cấp cao tới Pakistan, trong khi Tehran khẳng định sẽ không đàm phán nếu vẫn bị đe dọa.

Ngày 25/4, ông Trump thừa nhận đã nhận được một đề xuất mới từ Iran, cho biết Tehran nhanh chóng gửi phương án điều chỉnh sau khi ông yêu cầu các đặc phái viên tạm dừng chuyến đi.

“Điều thú vị là ngay khi tôi hủy kế hoạch, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản đề xuất mới tốt hơn nhiều”, ông Trump nói với báo giới.

Tuy vậy, ông cho rằng Iran “đã nhượng bộ khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ”, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Dù lệnh ngừng bắn phần lớn được duy trì từ đầu tháng 4, cả hai bên vẫn tiếp tục áp đặt phong tỏa tại eo biển Hormuz - điểm nghẽn năng lượng chiến lược - khiến tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này gần như tê liệt.

Sự gián đoạn đối với khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đã được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá là cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.