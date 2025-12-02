Bão lũ kỷ lục càn quét châu Á, hơn 1.100 người chết trong một tuần

Bão, mưa lớn và lũ quét đồng loạt tàn phá Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka và Malaysia, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Mưa lớn và bão lũ kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại nhiều nước châu Á, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng chỉ trong một tuần, đồng thời tạo ra những cuộc tìm kiếm - cứu hộ hiểm nguy khi hàng trăm người vẫn mất tích.

Hàng triệu người đang vật lộn với lũ dữ sau những trận mưa xối xả do bão nhiệt đới gây ra tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Sri Lanka cũng hứng chịu một cơn bão riêng biệt, khiến nhiều khu vực chìm trong nước và đẩy quốc gia này vào chiến dịch cứu nạn được đánh giá là khó khăn nhất từ trước đến nay, theo Tổng thống Anura Kumara Dissanayake.

“Đây là lần đầu tiên cả đất nước phải đối mặt với thảm họa nghiêm trọng đến vậy”, ông nói trong bài phát biểu toàn quốc, theo Reuters. Nhận định của ông cho thấy mức độ tàn phá lần này còn rộng lớn hơn cả thảm họa sóng thần năm 2004 - vốn cướp đi nhiều sinh mạng hơn.

Tính đến nay, thời tiết cực đoan bắt đầu từ tuần trước đã cướp đi sinh mạng ít nhất 604 người tại Indonesia, 390 tại Sri Lanka, 176 tại Thái Lan và 2 tại Malaysia, nâng tổng số lên 1.172 người, theo số liệu của giới chức.

Thương vong tăng nhanh tại Indonesia

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tiếp cận những khu vực bị cô lập nghiêm trọng ở Sumatra, nơi bão Senyar đã gây sạt lở và lũ quét với sức tàn phá kinh hoàng.

Tổng thống Prabowo Subianto đã tới thăm người dân sơ tán tại miền Bắc đảo này hôm 1/12, thừa nhận khó khăn về nguồn nhiên liệu và đường sá bị chia cắt, theo hãng tin quốc gia Antara.

Thống kê công bố cùng ngày cho biết ít nhất 604 người đã tử vong và hơn 460 người vẫn mất tích sau trận mưa lũ tại nước này. Quân đội và cảnh sát đã được triển khai hỗ trợ.

Các đoạn video cho thấy trực thăng thả hàng cứu trợ xuống Sumatra - hòn đảo nổi tiếng với rừng rậm, núi lửa và quần thể đười ươi cực kỳ nguy cấp.

Lũ lụt tại Indonesia khiến ít nhất 442 người thiệt mạng Lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

“Lũ lên là mọi thứ cuốn sạch. Tôi còn chẳng kịp lấy quần áo, vì cả căn nhà đổ sập”, một người dân ở tỉnh Aceh kể với Reuters.

Maulidin, 41 tuổi, cho biết chị cùng gia đình phải bỏ chạy ngay khi nghe tiếng nước ập vào nhà. “Nhà tôi bị phá hủy rồi, toàn bộ đồ đạc hư hỏng, bùn đất tràn vào”, chị nói với AFP.

Từ ngày 25/11, sau khi mưa gió mùa khiến các con sông tràn bờ, lực lượng cứu hộ vẫn cố tìm đường vào những khu vực bị cô lập. Một số người dân buộc phải đi lấy trộm đồ ăn và nước uống để sinh tồn, theo chính quyền địa phương.

“Việc cướp lương thực xảy ra trước khi hàng cứu trợ đến,” người phát ngôn cảnh sát Ferry Walintukan nói với AP. “Họ không biết viện trợ đang trên đường và quá sợ sẽ chết đói”.

Thái Lan ngập kỷ lục trong 3 thế kỷ

Bên kia eo biển Malacca, ít nhất 176 người đã thiệt mạng do thời tiết cực đoan ở miền Nam Thái Lan, theo Cơ quan Phòng chống Thảm họa quốc gia.

Gần 2,8 triệu người bị ảnh hưởng, nhiều bệnh nhân được không vận, và các chuyến bay chở bình oxy, nhu yếu phẩm đã được điều tới những khu dân cư chìm sâu trong nước, Reuters cho biết.

Gia đình tám người của chị Amphorn Kaeophengkro phải dạt lên tầng hai khi lũ ập vào nhà hôm 29/11, rồi tiếp tục trú trên bàn, máy giặt và bậu cửa suốt 48 giờ.

“Chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện sống sót”, người phụ nữ 44 tuổi kể với Reuters trong ánh nến le lói khi cả nhà dọn dẹp sau khi nước rút.

Thành phố Hat Yai là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, hứng lượng mưa được thống kê là “300 năm mới gặp một lần”, khiến nước dâng hơn 2,5 mét hôm 25/11, cô lập cả khoa sản với 30 trẻ sơ sinh, theo các bác sĩ và quan chức.

Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla.

Tính đến ngày 30/11, miền Nam Thái Lan vẫn ngập diện rộng, khiến nhiều người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Ảnh: Reuters.

Wassana Suthi, chủ một viện dưỡng lão gia đình ở Hat Yai, nói với CNN: “Mưa như trút giận lên ai đó, không lúc nào ngừng”.

Cô và chồng phải chuyển bệnh nhân lên tầng hai, hoàn toàn phụ thuộc vào đồ ăn được trực thăng thả xuống. “Tôi khóc rất nhiều. Tôi sợ không cứu kịp các cụ. Tôi không sợ cho bản thân, tôi chỉ sợ không bảo vệ được họ”.

Mười du khách đến từ Australia, Anh, Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Nam Phi đã được giải cứu tại Songkhla hôm 28/11, theo Bộ Du lịch Thái Lan.

Hơn 1,1 triệu người bị ảnh hưởng tại Sri Lanka

Hơn 1,1 triệu người phải hứng chịu sức tàn phá của bão Ditwah, gây lở đất và lũ quét hôm 28/11, theo Reuters.

Ít nhất 390 người đã chết, 352 người mất tích, và hơn 25.000 căn nhà bị phá hủy, theo Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka.

Khoảng 147.000 người đang phải trú tạm trong các điểm sơ tán.

Một số gia đình mắc kẹt suốt 4 ngày không điện, không sóng điện thoại để cầu cứu, ông Moses Akash De Silva, Giám đốc tổ chức từ thiện Voice for the Voiceless, nói với CNN.

Tổ chức này đã nấu 4.000 suất ăn cho người dân mất nhà cửa gần Colombo, dùng thuyền đi mua thực phẩm trong vùng ngập rồi nấu cá, thịt hoặc trứng với cà ri để phát cho dân.

“Rất nhiều người phải bắt đầu lại từ con số 0. Lần lũ nặng trước đây là năm 2016, nhưng lần này tồi tệ gấp 10”, De Silva nói.

Lũ lụt tại Sri Lanka khiến ít nhất 340 người thiệt mạng Sri Lanka ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra kể từ thảm họa sóng thần năm 2004 khiến khoảng 31.000 người chết và hơn một triệu người mất nhà cửa.

Ngay cả khi trời nắng trở lại, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao.

Tại Colombo, nhiều người được sơ tán tới trường học và nhà thờ Hồi giáo. Một phụ nữ tên Kumari nói: “Chúng tôi chạy thoát khi nước lên nhanh bất ngờ, chẳng kịp mang theo gì. Hai con tôi bị sốt, tôi phải tìm thuốc cho chúng”.

Chị cho biết con mèo bị bỏ lại ở nhà đã được xuồng hải quân cứu.

Gần 35.000 người phải sơ tán tại Malaysia

Hai người thiệt mạng khi bão Senyar đổ bộ Malaysia rạng sáng 28/11, theo Reuters.

Khoảng 34.000 người phải sơ tán, nhưng bà Gon Qasim và chồng lại bị mắc kẹt giữa cánh đồng ở bang Perlis khi nước lũ dâng.

Cặp vợ chồng cao tuổi chỉ được cứu khi một người con tìm được đường đến đón, trước khi họ được đưa tới trung tâm sơ tán ở Kangar.

“Nước nhìn như biển cả”, bà kể lại với phóng viên.

Ngập lụt tại Malaysia khiến hàng vạn người phải sơ tán trong tuần qua. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia cho rằng còn cần thời gian để xác định mức độ liên quan của biến đổi khí hậu đối với chuỗi bão lũ chết chóc này, nhưng thực tế là nhiệt độ đại dương tăng và không khí ấm lên giữ nhiều hơi nước hơn, khiến các cơn bão trở nên dữ dội hơn và mưa cực đoan xảy ra thường xuyên hơn.

Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia - từ lâu được cảnh báo là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.

Lũ lụt lần này chỉ là thảm họa mới nhất. Trước đó, đầu tháng 11, Việt Nam cũng hứng chịu lũ quét khiến hàng chục người thiệt mạng, trong khi Philippines phải đối mặt với hai cơn bão liên tiếp - Kalmaegi và Fung-wong - khiến hơn 1,4 triệu người phải sơ tán.