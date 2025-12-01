Ngôi nhà duy nhất không ngập giữa tâm lũ Thái Lan

Giữa lúc cả khu dân cư Hat Yai chìm sâu trong biển nước, ngôi nhà của ông Wicharit vẫn khô ráo nhờ hệ thống chống lũ tự chế từ máy phát điện, bạt lớn và máy bơm nước.

Nhà ông Wicharit gần như không bị ngập dù nằm ở huyện Na Mom, gần TP Hat Yai. Ảnh: Wicharit Leelakorn.

Chủ nhân một ngôi nhà ở miền Nam Thái Lan đã tìm ra cách “giữ khô” tổ ấm giữa biển nước mênh mông, khiến căn nhà được người dân địa phương gọi là “ngôi nhà khô ráo duy nhất ở Hat Yai”.

Nhân vật chính là ông Wicharit Leelakorn, chủ sở hữu căn nhà 2 tầng tại tỉnh Songkhla. Trả lời tờ Nation, ông chia sẻ chi tiết bí quyết giúp bảo vệ ngôi nhà bằng máy phát điện chạy dầu diesel và hệ thống bơm nước tự lắp đặt.

Ông cho biết nhà mình nằm ở huyện Na Mom, sát TP Hat Yai - khu vực vốn thường xảy ra lũ quét ngắn hạn. Tuy nhiên, trận lũ lần này dữ dội hơn bất kỳ đợt nào trước đó.

Sau khi căn nhà bị tổn hại trong đợt lũ ngày 21/11, ông Wicharit đã nhanh chóng rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ càng trước khi đợt nước thứ hai tràn về. Nhờ vậy, kết quả nằm ngoài mong đợi: trong lúc cả khu phố chìm sâu trong nước, nhà ông chỉ bị rò rỉ nhẹ qua cổng và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Ngay sau đêm đầu tiên nước tràn vào, tranh thủ thời điểm nước tạm rút, ông lập tức mua máy phát điện, bạt lớn và loạt thiết bị cần thiết khác. Chỉ trong một giờ trước khi lũ quay lại, toàn bộ hệ thống chống lũ đã được lắp đặt xong.

Quy trình chống lũ của ông gồm ba bước: bịt kín cổng - kiểm soát rò rỉ - chặn ống thoát nước.

Ông đo đạc chính xác, căng tấm bạt lớn khớp với cổng trước rồi cố định bằng thanh kim loại và buộc chặt vào hàng rào để chịu áp lực nước. Công đoạn này ngốn gần một giờ đồng hồ. Khi nước lũ dâng cao và rò rỉ chút ít qua khe bạt, ông dùng máy bơm liên tục hút ngược ra ngoài, giữ mực nước trong nhà luôn thấp hơn mức nước bên ngoài.

Không dừng lại ở đó, ông còn bịt kín miệng các ống thoát nước bằng vải và đá để ngăn dòng nước tràn ngược từ cống lên.

Theo ông Wicharit, “công cụ quan trọng nhất” trong cả hệ thống là máy phát điện dầu diesel. Do lũ làm mất điện toàn bộ khu vực, nếu không có nguồn điện dự phòng, ông sẽ không thể vận hành máy bơm. May mắn là ông vốn có sẵn nhiều máy bơm nhờ nuôi cá.

Ông Wicharit dùng bạt lớn che chắn cửa, kết hợp máy bơm để thoát nước và dùng máy phát điện chạy dầu diesel để có nguồn điện dự phòng. Ảnh: Wicharit Leelakorn.

Tờ Khaosod cho biết căn nhà của ông là ngôi nhà duy nhất trong khu vực còn điện, nhờ máy phát cá nhân. Vì vậy, hơn 20 hộ dân lân cận đã tìm đến nhờ sạc điện thoại, pin dự phòng và thiết bị cá nhân. Ông Wicharit nhiệt tình cho dùng điện miễn phí, với mong muốn giúp mọi người vượt qua khó khăn.

Ông cho hay toàn bộ ý tưởng chống lũ này đều được học từ các video trên YouTube và kỹ thuật nước ngoài, rồi tự điều chỉnh sao cho phù hợp với cấu trúc nhà của mình.

Tính đến ngày 30/11, số người chết vì lũ lụt ở Thái Lan đã lên tới 170 người, Bộ Y tế công cộng nước này báo cáo. Con số này tăng thêm 8 người so với ngày trước đó, cùng với 102 người bị thương.

Tỉnh Songkhla có số ca tử vong cao nhất với 131 người. Hat Yai, thành phố lớn nhất ở Songkhla, đã ghi nhận lượng mưa 335 mm vào thứ Sáu tuần trước, mức cao nhất trong một ngày trong vòng 300 năm qua, giữa những ngày mưa lớn kéo dài.