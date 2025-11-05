Bão Kalmaegi đang trên Biển Đông, giật cấp 16

Bão Kalmaegi giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông, đây là cơn bão mạnh, hoàn lưu rộng, có thể mạnh cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi. Nguồn: NCHMF.

Lúc 6h, tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Đến 4h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Khoảng 4h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần với cường độ giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

"Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đường đi và tác động tương tự với cơn bão số số 12 (Damrey) năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2020.

Bão có thể đạt cường độ trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa", cơ quan khí tượng nhận định.

Tác động của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m. Biển động dữ dội.

Ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m. Từ chiều tối 6/11, ven biển các địa phương này đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Ngoài ra, từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngày 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 150-300 mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Cùng với đó, ngày 7-8/11, Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-150 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức trên 200 mm chỉ trong 3 giờ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi Không khí lạnh suy yếu trong khi độ ẩm, nhiệt độ bề mặt biển, độ đứt gió đang thuận lợi khiến bão Kalmaegi có thể đạt cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.