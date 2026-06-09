Báo Indonesia: Tiếc cho U19 Việt Nam

Truyền thông Indonesia dành nhiều lời khen cho đại diện xứ sở chùa tháp và tiếc nuối cho U19 Việt Nam sau màn trình diễn đầy quả cảm trước Australia tối 9/6.

U19 Campuchia có trận đấu quả cảm trước U19 Việt Nam.

Theo Bolasport, lượt trận cuối bảng C diễn ra trên sân Madya (Bắc Sumatra, Indonesia) chứng kiến cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa U19 Australia và Campuchia. Đây được xem là trận đấu quyết định tấm vé vào vòng bán kết của cả hai đội.

Australia nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo lợi thế chỉ sau 2 phút bóng lăn. Từ sai lầm của hàng thủ Campuchia, Edwar Neil dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ chuột túi. Đến phút 17, Diogo Nunez tiếp tục nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương.

Bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một, Campuchia đứng trước nguy cơ lớn phải dừng bước. Tuy nhiên, đội bóng này không hề buông xuôi. Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Campuchia đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép và tạo ra thế trận hoàn toàn khác.

Nỗ lực của họ được đền đáp bằng những bàn thắng quan trọng giúp san bằng cách biệt. Kết quả hòa 2-2 không chỉ mang ý nghĩa như một chiến thắng đối với Campuchia mà còn đi vào lịch sử bóng đá trẻ nước này. Bolasport nhấn mạnh rằng Campuchia "tạo nên lịch sử" khi lần đầu tiên giành quyền vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Xếp hạng các đội nhì bảng Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tờ báo Indonesia cũng đặc biệt lưu ý đến hệ quả từ kết quả này. Với việc Campuchia giành vé đi tiếp, U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Đây là kết cục đáng tiếc cho đội bóng trẻ Việt Nam sau những nỗ lực ở vòng bảng.

Ở bán kết, Campuchia sẽ đối đầu chủ nhà U19 Indonesia. Trận đấu được dự báo sẽ cực kỳ hấp dẫn khi Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh, trong khi Campuchia đang có tinh thần hưng phấn sau kỳ tích lịch sử.

Truyền thông Indonesia đánh giá đây sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để Campuchia tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại giải đấu năm nay.