Báo chí thế giới nói gì về chiến thắng nghẹt thở của Bồ Đào Nha

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Trận thắng trước Croatia sáng 3/7 khiến báo chí thế giới đồng loạt thán phục trước cảm xúc mà nó mang lại. Tại quê nhà Bồ Đào Nha, tờ A Bola viết "Bồ Đào Nha - Croatia: Cái kết kịch tính không thể hơn".
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Tại Tây Ban Nha, tờ Marca bình luận "Bồ Đào Nha chuẩn bị cuộc gặp với Tây Ban Nha sau kết thúc điên rồ và gây tranh cãi nhất của World Cup". Hai đội sẽ chạm trán nhau ở vòng 1/8 và hứa hẹn sẽ tạo ra một cặp đấu hấp dẫn nữa ở World Cup 2026.
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Một tờ báo khác của Bồ Đào Nha là Record thì nhấn mạnh cuộc lội ngược dòng của "Selecao châu Âu" sau khi bị Croatia dẫn trước.
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Tờ SPORT của Tây Ban Nha nhắc phần kịch tính nhất trận đấu với tiêu đề "Tranh cãi ở Canada! Trọng tài không công nhận bàn thắng của Gvardiol ở những phút cuối cùng".
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Tờ L'Equipe của Pháp thì ngắn gọn hơn với dòng tiêu đề "Ramos đã giải cứu Bồ Đào Nha".
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Trang O Jogo của Bồ Đào Nha tường thuật ngắn gọn trận đấu khi viết "Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia trong trận cầu nghẹt thở, giành vé vào vòng 1/8 và hẹn gặp Tây Ban Nha".
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Trang AS của Tây Ban Nha không nói về chiến thắng của Bồ Đào Nha mà ngược lại hướng sự quan tâm về Luka Modric với dòng tiêu đề "Cái kết đắng cho Modric". Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Modric và anh phải chấp nhận dừng bước sau một trận đấu nghẹt thở tới thời gian bù giờ.
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Tờ Mundo Deportivo viết "Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha và tiễn Modric về nước".
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Tờ Gazzetta dello Sport (Italy) bình luận "CR7 và Goncalo Ramos trở lại thi đấu trong trận gặp Croatia, và Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội để đối đầu với Tây Ban Nha".
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