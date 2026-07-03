Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Báo chí thế giới nói gì về chiến thắng nghẹt thở của Bồ Đào Nha

  • Thứ sáu, 3/7/2026 10:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Truyền thông quốc tế đồng loạt nhấn mạnh chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia là một trong những trận cầu giàu cảm xúc nhất vòng 1/16 World Cup 2026.

Bo Dao Nha anh 1

Trận thắng trước Croatia sáng 3/7 khiến báo chí thế giới đồng loạt thán phục trước cảm xúc mà nó mang lại. Tại quê nhà Bồ Đào Nha, tờ A Bola viết "Bồ Đào Nha - Croatia: Cái kết kịch tính không thể hơn".
Bo Dao Nha anh 2

Tại Tây Ban Nha, tờ Marca bình luận "Bồ Đào Nha chuẩn bị cuộc gặp với Tây Ban Nha sau kết thúc điên rồ và gây tranh cãi nhất của World Cup". Hai đội sẽ chạm trán nhau ở vòng 1/8 và hứa hẹn sẽ tạo ra một cặp đấu hấp dẫn nữa ở World Cup 2026.
Bo Dao Nha anh 3

Một tờ báo khác của Bồ Đào Nha là Record thì nhấn mạnh cuộc lội ngược dòng của "Selecao châu Âu" sau khi bị Croatia dẫn trước.

Bo Dao Nha anh 4

Tờ SPORT của Tây Ban Nha nhắc phần kịch tính nhất trận đấu với tiêu đề "Tranh cãi ở Canada! Trọng tài không công nhận bàn thắng của Gvardiol ở những phút cuối cùng".
Bo Dao Nha anh 5

Tờ L'Equipe của Pháp thì ngắn gọn hơn với dòng tiêu đề "Ramos đã giải cứu Bồ Đào Nha".
Bo Dao Nha anh 6

Trang O Jogo của Bồ Đào Nha tường thuật ngắn gọn trận đấu khi viết "Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia trong trận cầu nghẹt thở, giành vé vào vòng 1/8 và hẹn gặp Tây Ban Nha".
Bo Dao Nha anh 7

Trang AS của Tây Ban Nha không nói về chiến thắng của Bồ Đào Nha mà ngược lại hướng sự quan tâm về Luka Modric với dòng tiêu đề "Cái kết đắng cho Modric". Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Modric và anh phải chấp nhận dừng bước sau một trận đấu nghẹt thở tới thời gian bù giờ.
Bo Dao Nha anh 8

Tờ Mundo Deportivo viết "Goncalo Ramos đưa Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha và tiễn Modric về nước".
Bo Dao Nha anh 9

Tờ Gazzetta dello Sport (Italy) bình luận "CR7 và Goncalo Ramos trở lại thi đấu trong trận gặp Croatia, và Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội để đối đầu với Tây Ban Nha".

Martinez tiết lộ lý do thay Ronaldo

Huấn luyện viên Roberto Martinez lên tiếng giải thích về quyết định rút Cristiano Ronaldo rời sân ở phút 81 trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia sáng 3/7.

1 giờ trước

Thông điệp của Ronaldo sau trận thắng Croatia

Cristiano Ronaldo đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trên trang cá nhân, khẳng định chiến thắng là dành cho Diogo Jota và cả Bồ Đào Nha.

1 giờ trước

Người trực tiếp đe dọa suất đá chính của Ronaldo

Goncalo Ramos tiếp tục khẳng định giá trị trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha khi thiết lập một cột mốc ấn tượng tại World Cup 2026.

1 giờ trước

Ronaldo khiến các CĐV Bồ Đào Nha bùng nổ Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

UEFA di nguoc quyet dinh cua FIFA hinh anh

UEFA đi ngược quyết định của FIFA

10 phút trước 10:35 3/7/2026

0

UEFA chính thức bác bỏ quy định phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với hành vi che miệng của FIFA, đồng thời mở rộng quyền can thiệp của VAR trong các tình huống phạt góc.

No luc bat thanh cua Modric hinh anh

Nỗ lực bất thành của Modric

25 phút trước 10:19 3/7/2026

0

Những nỗ lực của Luka Modric không thể giúp Croatia tránh khỏi thất bại với tỷ số 1-2 ở cuộc chạm trán Bồ Đào Nha tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Đào Trần

Bồ Đào Nha Sergio Ramos Luka Modric tuyển Bồ Đào Nha World Cup 2026 Croatia Luka Modric

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý