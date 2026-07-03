Báo chí thế giới nói gì về chiến thắng nghẹt thở của Bồ Đào Nha

Tại Tây Ban Nha, tờ Marca bình luận "Bồ Đào Nha chuẩn bị cuộc gặp với Tây Ban Nha sau kết thúc điên rồ và gây tranh cãi nhất của World Cup". Hai đội sẽ chạm trán nhau ở vòng 1/8 và hứa hẹn sẽ tạo ra một cặp đấu hấp dẫn nữa ở World Cup 2026.