Bão Bualoi có nhiều điểm dị thường, quần thảo 12 tiếng trên đất liền

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 10 là cơn bão mạnh với những đặc điểm hiếm thấy.

Tối 26/9 đến ngày 29/9, cơn bão có tên quốc tế là Bualoi, tên Việt Nam là bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An nước ta.

Bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh, gấp đôi bình thường.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ đêm 26-28/9, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200-450 mm, có nơi trên 500 mm như: Hồng Trung (TP.Huế) 627 mm, Hương Nguyên (TP.Huế) 619 mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 409 mm...

Từ đêm 26-29/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 200 tới 400 mm, có nơi trên 450 mm như: Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 578 mm, Sơn Hồng 1 (Hà Tĩnh) 517 mm, Hướng Sơn (Quảng Trị) 541 mm, Hồ Vực Tròn (quảng Trị) 523 mm...

Từ đêm 26 tới 29/9, khu vực từ Thanh Hóa đến nghệ An từ 300 tới 500 mm, có nơi trên 550 mm như Nông Trường 15 (Nghệ An) 836 mm, Yên Thượng (Nghệ An) 672 mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 739 mm, Xuân Lê (Thanh Hóa) 664 mm...

Từ 28 tới 29/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai phổ biến 70-120 mm, riêng khu vực Nam Phú Thọ và Nam Sơn La 100-250 mm, có nơi trên 250 mm như: Vạn Mai (Hòa Bình cũ) 404 mm, Lũng Vân (Hòa Bình cũ) 365 mm, Mường Do1 (Sơn La) 339 mm...

Đợt thiên tai khốc liệt, nghiêm trọng

Cụ thể, tốc độ di chuyển rất nhanh trung bình lên tới 30-35 km/h (nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài các tỉnh Nghệ An - Bắc Quảng Trị kéo dài rất hiếm thấy (từ khoảng 22-23 giờ ngày 28/9 bão đi vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, đến 10h ngày 29/9 vẫn duy trì cường độ bão) lên tới hơn 12 tiếng.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc bộ và Thanh Hóa trở vào đến TP Huế (có nơi mưa trên 500 mm).

Hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị, khu vực Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị là vùng tâm bão ảnh hưởng cũng là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Kéo theo đó, xuất hiện đợt lũ lớn trên nhiều sông (hầu hết sông vượt mức báo động 3) Kiến Giang (Quảng Trị), thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Phố (Hà Tĩnh ) đã vượt BĐ3; các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở trên BĐ1 đến trên BĐ2.

“Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng); tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi”, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay 30/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm; các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

