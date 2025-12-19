Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 19/12: Việt Nam lại hạ Thái Lan

Đoàn Thể thao Việt Nam không còn cơ hội vượt mặt Indonesia trên bảng tổng sắp.

19h03: Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại SEA Games 33 khi chạm mốc tấm HCV thứ 86 từ môn Thể thao điện tử. Ở nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam, tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số 4-2, khẳng định vị thế số 1 khu vực. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam cũng không có đối thủ ở nội dung này.

Đây là tấm HCV thứ 13 trong ngày thi đấu áp chót (19/12) của đoàn Việt Nam.

Việt Nam thắng 4-2 ở chung kết đồng đội nam Liên Quân Mobile ở SEA Games 33.



18h30: Đoàn Việt Nam hiện có 85 HCV, khó vượt Indonesia (89 HCV) do chỉ còn tham dự chung kết 3 nội dung boxing, eSports và cầu mây. Việt Nam cũng không hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 90 HCV đề ra trước SEA Games 33.

17h50: Đội tuyển Futsal nam Việt Nam khép lại hành trình SEA Games 33 bằng chiến thắng 4-2 trước Myanmar. Kết quả này giúp thầy trò HLV Phạm Minh Giang hoàn tất vòng bảng với thành tích 2 thắng, 2 thua, giành 6 điểm và có hiệu số bàn thắng bại 0 (8/8). Nếu Thái Lan vượt qua Indonesia với cách biệt 5 bàn trở lên trong trận đấu cuối cùng, tutsal nam Việt Nam sẽ nhận HCĐ.

16h50: Việt Nam chạm mốc 85 HCV. Đội kiếm chém Việt Nam xuất sắc giành HCV đồng đội sau chiến thắng thuyết phục 45–27 trước Malaysia. Hiện tại, Indonesia đang giữ vững top 2 với 88 HCV. Đoàn Việt Nam được dự đoán rất khó để vượt lên.

15h42: HCV thứ 84 của Đoàn Thể thao Việt Nam đến từ môn Thể dục Aerobic. Các VĐV Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh và Đặng Chí Bảo xuất sắc giành HCV nội dung group 3 nam - 2 nữ.

Đây cũng là HCV thứ 11 của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày.

Hà Thị Linh thắng thuyết phục VĐV Thái Lan. Ảnh: Duy Hiệu.

15h38: Boxing. Hà Thị Linh đánh bại VĐV Thái Lan, giành HCV hạng cân 60 kg nữ.

15h34: Vật. Cấn Tất Dự giành HCV hạng cân 74 kg nam.

15h29: Vật. Nguyễn Hữu Định giành HCV hạng cân 65 kg nam.

15h23: Cờ vua. Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng giành HCV đồng đội nữ.

15h16: Vật. Phạm Như Duy giành HCV hạng cân 57 kg nam.

14h51: Cờ vua. Đôi nam Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy giành HCV đôi nam.

14h46: Bắn súng. Hà Minh Thành giành HCV cá nhân 25 m súng ngắn bắn nhanh nam, phá kỷ lục SEA Games (30 điểm).

11h54: Đua thuyền truyền thống. Đội nữ Việt Nam (10 VĐV) giành HCV thuyền 10 nữ 500 m.

11h42: Bắn súng: Hà Minh Thành – Trần Công Hiếu – Phạm Quang Huy giành HCV 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam (1700 điểm).

11h09: Bắn súng: Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Quân – Phùng Việt Dũng giành HCV đồng đội 50 m súng trường ba tư thế nam (1715 điểm).

Đoàn Thể thao Việt Nam sở hữu 73 HCV sau ngày 18/12. Ảnh: Anh Tiến.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 9 (18/12), đoàn Thể thao Việt Nam sở hữu 73 HCV, đứng sau Indonesia (80 HCV) và Thái Lan (197 HCV). Trong khi đó, Singapore (48 HCV) ở vị trí thứ 4 không còn cơ hội bám đuổi Việt Nam. Như vậy, đoàn Việt Nam sẽ cạnh tranh quyết liệt với Indonesia cho vị trí thứ 2 trong 2 ngày thi đấu cuối.

Sau cao trào cảm xúc ở trận chung kết môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2, 19/12 là thời điểm mọi giá trị được đo đếm bằng sự ổn định, chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu trong ngày được coi là chốt sổ huy chương ở SEA Games 33.

Tâm điểm dồn vào boxing, nơi các võ sĩ Việt Nam tranh tài ở 6 trận chung kết từ 14h00. Đây là môn giàu truyền thống, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối, bởi một khoảnh khắc thiếu tập trung có thể khiến công sức cả giải đấu đổ sông đổ bể. Song song đó, vật tự do nam bước vào loạt vòng loại và chung kết 4 hạng cân. Đây là mảnh đất hứa cho những tấm HCV nếu các đô vật giữ được thế chủ động và bản lĩnh trên thảm đấu.

Ở nhóm môn đồng đội và đối kháng, Esports là điểm nhấn đáng chú ý với trận chung kết Liên Quân giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 15h00. Đó còn là màn đối đầu tâm lý trong bối cảnh hai đội quá hiểu nhau. Futsal nam đá trận xếp hạng chung cuộc gặp Myanmar vào lúc 16h00, còn bóng chuyền nam bước vào trận tranh hạng ba với Philippines lúc 15h00.

Việt Nam sẽ cạnh tranh quyết liệt với Indonesia cho vị trí thứ 2 toàn đoàn. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở các môn kỹ thuật, bắn súng tiếp tục mở ra hy vọng với các nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh và 50 m súng trường 3 tư thế nam; đấu kiếm tranh HCV ở 3 nội dung; bóng bàn xác định ngôi vô địch đơn nam; aerobic, cờ vua, cờ maruk đồng loạt bước vào bán kết và chung kết. Đua thuyền truyền thống cũng diễn ra các trận chung kết quan trọng, hứa hẹn mang về thêm vàng cho đoàn Việt Nam.

Với lịch thi đấu dày đặc, 19/12 là bài kiểm tra toàn diện về chiều sâu, thể lực và tinh thần thi đấu. Nếu tận dụng tốt cơ hội ở các môn mũi nhọn, đây hoàn toàn có thể là một ngày bội thu 10-12 HCV, giúp Thể thao Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 33 thành công.

Đáng chú ý, ngày 20/12 (bế mạc) vẫn chưa phải lời chào tạm biệt với huy chương. Hai nội dung cuối cùng còn tranh huy chương là bơi ngoài trời hỗn hợp nam nữ và cầu mây.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: Ngày 19/12: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân, Phùng Việt Dũng (Bắn súng, 50 m súng trường ba tư thế nam) Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy (bắn súng) Đua thuyền truyền thống 10 nữ 500 m. Hà Minh Thành (Bắn súng, 25 m súng ngắn bắn nhanh nam) Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy (Cờ vua, đôi nam cờ nhanh) Phạm Như Duy (Vật, 57 kg nam) Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng (Cờ vua, đồng đội nữ) Nguyễn Hữu Định (Vật, 65 kg nam) Cấn Tất Dự (Vật, 74 kg nam). Hà Thị Linh (Boxing, 60 kg nữ) Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo (Thể dục Aerobic, nội dung group 3 nam - 2 nữ ). Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương (Đấu kiếm, đồng đội kiếm chém nam). Thể thao điện tử (Liên Quân Mobile đồng đội nam) Ngày 18/12: Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản (Duathlon, tiếp sức đồng đội nam)

Đội thuyền nữ Việt Nam (Đua thuyền rồng, cự ly 200 m)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật, tự do hạng cân 62 kg nữ)

Đỗ Ngọc Linh (Vật, tự do hạng cân 50 kg nữ)

Nguyễn Thị Mỹ Linh (Vật, tự do hạng cân 53 kg nữ)

Nguyễn Thị Mỹ Trang (Vật, tự do hạng cân 57 kg nữ)

Tuyển futsal nữ

Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu và Ngô Thanh Long (Cầu mây, chung kết đồng đội nam)

Tuyển U22 Việt Nam. - Ngày 15/12: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ hạng cân 60 kg nữ)

Trương Văn Chưởng (Wushu, tán thủ hạng cân - 65kg nam)

Quách Thị Lan (Điền kinh, 400 mét vượt rào nữ)

Nguyễn Trung Cường (Điền kinh, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 10.000 mét nữ) - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

