Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 18/12: Chung kết của cả kỳ đại hội

Tâm điểm ngày 18/12 tại SEA Games 33 dồn cả vào trận chung kết nghẹt thở của bộ môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết căng thẳng với chủ nhà Thái Lan. Ảnh: Duy Hiệu

Sau ngày thi đấu dồn dập với "cơn mưa vàng", ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 33 (18/12) hứa hẹn mang sắc thái rất khác. Đó là căng thẳng hơn, khốc liệt hơn và được đo đếm bằng bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Tất cả ánh nhìn sẽ đổ dồn về sân cỏ, nơi đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận chung kết bóng đá nam gặp chủ nhà Thái Lan lúc 19h30 – cuộc so tài được xem là "trận chung kết của cả SEA Games".

Không chỉ là cuộc chiến vì tấm HCV, đây còn là màn kiểm chứng vị thế giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ nhất khu vực. U22 Việt Nam vào chung kết bằng sự lì lợm, kỷ luật và khả năng chịu áp lực được trui rèn qua từng vòng đấu.

Trong khi đó, U22 Thái Lan sở hữu lợi thế sân nhà, khán giả và sự tự tin của một tập thể giàu tốc độ, kỹ thuật. Trận đấu này vì thế không chỉ là 90 phút tranh chấp, mà là cuộc đấu trí thực sự trên băng ghế chỉ đạo. Ở đó, từng chi tiết nhỏ có thể định đoạt cục diện.

Kỳ vọng đoàn Việt Nam giành 5-6 HCV trong ngày thi đấu thứ 9. Ảnh: Duy Hiệu.

Cùng với bóng đá nam, futsal nữ cũng mang theo nhiều kỳ vọng khi tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia ở chung kết lúc 16h30. Đây là mặt trận mà Việt Nam có truyền thống và chiều sâu lực lượng, song đối thủ Indonesia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về thể lực và cường độ chơi pressing. Nếu giữ được nhịp độ và sự tỉnh táo ở thời điểm quyết định, futsal nữ hoàn toàn có thể mang về một tấm HCV quý giá.

Ngoài các môn thể thao tập thể, ngày 18/12 vẫn là "đất diễn" của nhiều môn thế mạnh. Bắn cung tranh HCV nội dung cung 3 dây đôi nam nữ; đua thuyền truyền thống bước vào các chung kết quan trọng; đấu kiếm tiếp tục mở ra cơ hội vàng với ba nội dung quyết định. Trên sàn vật tự do, các đô vật nữ Việt Nam được kỳ vọng tạo đột phá, trong khi bơi đường dài, bắn súng và Esports (Free Fire) đều là những mũi nhọn có khả năng tạo bất ngờ.

Ở các môn còn lại, bóng chuyền nam đánh bán kết gặp Indonesia, bóng bàn bước vào vòng loại căng thẳng, aerobic khởi động vòng loại với mục tiêu bám sát nhóm dẫn đầu. Lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi sự phân bổ thể lực hợp lý và tâm lý thi đấu vững vàng – yếu tố then chốt ở giai đoạn "chốt sổ" huy chương.

Trong bức tranh tổng thể ấy, chung kết bóng đá nam là điểm nhấn lớn nhất. Một chiến thắng sẽ không chỉ mang về HCV, mà còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho toàn đoàn. Với khả năng giành 5-6 HCV, 18/12 được xem là ngày để đoàn Việt Nam khẳng định bản lĩnh ở thời khắc quyết định nhất của SEA Games 33.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: Ngày 17/12: Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ)

Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25 m súng ngắn đồng đội nữ)

Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ)

Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, hạng cân -80 kg nam)

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền bốn nữ hạng nặng)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25 m súng ngắn thể thao nữ)

Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, hạng cân 85-90 kg)

Bóng ném nữ Việt Nam.

Nguyễn Công Mạnh (Vật, 77 kg nam vật cổ điển)

Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87 kg nam vật cổ điển)

Nguyễn Minh Hiếu (Vật, 97 kg nam vật cổ điển)

Trần Đình Thắng (Cử tạ, 94+ kg).

Nguyễn Thị Chiều (Muay Thái, - 57 kg, nữ)

Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm ba cạnh nam)

Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, -60 kg nữ)

Nguyễn Xuân Lợi (Đấu kiếm, kiếm chém cá nhân nam) - Ngày 15/12: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ hạng cân 60 kg nữ)

Trương Văn Chưởng (Wushu, tán thủ hạng cân - 65kg nam)

Quách Thị Lan (Điền kinh, 400 mét vượt rào nữ)

Nguyễn Trung Cường (Điền kinh, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 10.000 mét nữ) - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

