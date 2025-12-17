Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 17/12: Bội thu HCV, chờ tuyển nữ

Ngày 17/12 hứa hẹn là ngày thi đấu bùng nổ huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam.

17h29: HCV từ môn đấu kiếm. Nguyễn Xuân Lợi xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kiếm chém cá nhân nam sau khi vượt qua đồng đội Nguyễn Văn Quyết với tỷ số 15-10 trong trận chung kết.

Đây là tấm HCV thứ 16 trong ngày thi đấu 17/12, chứng tỏ màn "bội thu vàng" của các VĐV Việt Nam. Hiện đoàn Việt Nam sở hữu 64 HCV.

Xuân Lợi và Văn Quyết giành HCV và HCB nội dung kiếm chém cá nhân nam.

17h20: HCV thứ 63 từ môn Muay. Nguyễn Thị Phương Hậu xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân -60 kg nữ, đánh bại võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, mang về thêm niềm vui lớn cho đoàn Thể thao Việt Nam.

17h10: Nguyễn Phước Đến giành HCV kiếm ba cạnh cá nhân nam.

16h49: Nguyễn Thị Chiều giành HCV môn Muay Thái, hạng cân -57 kg nữ.

Nguyễn Thị Chiều xuất sắc giành HCV Muay sau khi thắng thuyết phục võ sỹ Thái Lan. Ảnh: Thế Sơn

16h12: HCV thứ 60 từ môn Cử tạ. Trần Đình Thắng xuất sắc đánh bại đô cử Thái Lan để giành huy chương vàng hạng cân +94 kg với tổng thành tích 366 kg. Ở lần cử giật thứ 3, thành tích ban đầu được công nhận 162 kg, nhưng sau khi các trọng tài xem lại video, kết quả được điều chỉnh, khẳng định chiến thắng thuyết phục của Đình Thắng.

Cử tạ xuất sắc vượt Thái Lan.

16h00: Nguyễn Minh Hiếu xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân 97 kg nam vật cổ điển. Chỉ trong ít phút, môn vật mang về 3 tấm HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam.

15h52: HCV thứ 57 và 58 từ môn Vật. Nguyễn Công Mạnh xuất sắc đánh bại đối thủ Indonesia để giành huy chương vàng hạng cân 77 kg nam vật cổ điển.

Ngay sau đó, Nghiêm Đình Hiếu xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân 87 kg nam vật cổ điển, mang về tấm HCV tiếp theo cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

15h26: Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng sau chiến thắng áp đảo với tỷ số 24-16 trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết.

Đây là tấm HCV thứ 8 trong ngày thi đấu 17/12 và thứ 56 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Bóng ném Việt Nam thắng cách biệt áp đảo trước Thái Lan ở chung kết. Ảnh: Quý Lượng.

14h18: HCV thứ 55 từ Pencak Silat. Nguyễn Duy Tuyến thi đấu áp đảo để mang về thêm một tấm huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trước đó ở bán kết, anh khiến đối thủ hoàn toàn bất lực, và kịch bản tương tự tiếp tục được lặp lại trong trận chung kết hạng cân 85-90 kg.

13h18: Ở nội dung xe đạp xuất phát đồng hàng, Nguyễn Thị Thật không thể góp mặt trong nhóm 3 tay đua cán đích đầu tiên, qua đó lỡ hẹn với huy chương.

12h47: HCV thứ 54 từ môn bắn súng. Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành huy chương vàng, trong khi đồng đội Nguyễn Thùy Trang đoạt huy chương bạc ở nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ.

Đáng chú ý, cả 2 cùng phá kỷ lục SEA Games với 34 điểm. Tuy nhiên, Thu Vinh giành HCV do thắng Thùy Trang 3-2 ở loạt play-off.

Cá nhân Thu Vinh giành tới 4 HCV, đồng thời phá 3 kỷ lục ở SEA Games 33. Bốn HCV của Thu Vinh đến từ các nội dung gồm 25 m súng ngắn thể thao nữ (kỷ lục), 25 m súng ngắn đồng đội nữ, 10 m súng ngắn đồng đội nữ (kỷ lục), 10 m súng ngắn hơi nữ (kỷ lục).

Thu Vinh và Thùy Trang cùng phá kỷ lục SEA Games nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ.

11h16: Ở nội dung bắn cung cung 1 dây nam, đội tuyển Việt Nam với các VĐV Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy và Nguyễn Minh Đức để thua Indonesia trong trận chung kết, qua đó giành huy chương bạc.

Đội cung nam Việt Nam giành HCB. Ảnh: Duy Hiệu.

10h56: Lại là HCV đến từ môn Rowing. Các tay chèo nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng, tiếp tục mang về niềm vui lớn cho đoàn Thể thao Việt Nam. Một buổi sáng thực sự thăng hoa và đầy cảm xúc của Rowing Việt Nam.

Rowing liên tiếp giành HCV trong sáng 17/12.

10h38: Pencak Silat! Nguyễn Tấn Sang thi đấu thuyết phục, dễ dàng vượt qua đối thủ chủ nhà trong trận chung kết hạng cân -80 kg nam, qua đó mang về huy chương vàng thứ 52 cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

10h03: HCV thứ 51 từ môn Rowing. Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ, qua đó mang về huy chương vàng thứ ba cho Rowing Việt Nam tại SEA Games 33. Chiến thắng càng thêm giá trị khi đôi tay chèo Việt Nam vượt qua đối thủ trực tiếp Indonesia trong cuộc so tài quyết định.

10h08: Huy chương vàng thứ 50 của Đoàn Thể thao Việt Nam đến từ môn bắn súng, khi bộ ba Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành ngôi nhất nội dung 25 m súng ngắn đồng đội nữ với tổng điểm 1.746, đồng thời cả ba đều giành quyền góp mặt ở chung kết cá nhân.

Bắn súng tiếp tục mang vàng về cho đoàn Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

9h39: HCV đầu tiên trong ngày 17/12 đến từ Rowing. Hồ Thị Duy, tay chèo sinh năm 2006 quê Bạc Liêu, thi đấu đầy ấn tượng để giành huy chương vàng nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, tiếp tục mang vinh quang về cho Rowing Việt Nam.

Hồ Thị Duy là tài năng trẻ giàu triển vọng của đội tuyển Rowing quốc gia. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Hồ Thị Duy sớm khẳng định vị thế khi trở thành trụ cột của tuyển Rowing Việt Nam từ năm 16 tuổi, từng gặt hái nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường châu Á và ASIAD, cho thấy tương lai đầy hứa hẹn.

Hồ Thị Duy bỏ xa đối thủ khi về đích.

9h20: Ngay trong sáng 17/12, nhiều vận động viên Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở các nội dung then chốt với khả năng cao giành HCV.

Sau những ngày thi đấu sôi động với nhiều môn thế mạnh liên tiếp, tâm điểm của ngày thi đấu chính thức thứ 8 (17/12) tại SEA Games 33 sẽ đổ dồn vào bóng đá nữ, khi tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi hậu của khu vực. Trận chung kết giữa Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 được xem là màn so tài được chờ đợi nhất trong ngày.

Các cô gái vàng bước vào trận đấu cuối cùng với hành trang là kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ổn định đã được kiểm chứng qua nhiều kỳ SEA Games. Trái lại, Philippines cho thấy sự tiến bộ rõ rệt nhờ lực lượng cầu thủ nhập tịch chất lượng và lối chơi giàu thể lực. Dù vậy, nếu giữ được sự tập trung và triển khai thế trận hợp lý, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn được đánh giá cao hơn và có thể chạm mốc lịch sử lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi hậu.

Bóng đá nữ được kỳ vọng giành HCV thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh bóng đá nữ, đoàn Thể thao Việt Nam còn chờ đợi những "mỏ vàng" ở loạt môn chung kết trong ngày. Bóng ném nữ và nam cùng tranh HCV với Thái Lan, hứa hẹn những trận đấu giàu kịch tính. Với futsal nam, đội tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia lúc 16h00 trong trận cầu mang tính then chốt cho mục tiêu tiến sâu, sau thất bại 2-4 trước Malaysia ở ngày ra quân.

Nhiều môn thế mạnh khác cũng bước vào ngày thi đấu quyết định. Rowing có các trận chung kết ở cả nội dung nam và nữ; bắn cung, bắn súng và đấu kiếm tiếp tục là những mặt trận có thể mang về huy chương vàng. Các sàn võ pencak silat, muay và cử tạ nữ cũng được kỳ vọng tạo ra bước nhảy vọt về thành tích. Đáng chú ý, Esports tiếp tục tranh tài ở nội dung Free Fire, nơi Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất.

Với lịch thi đấu dày đặc và nhiều trận chung kết quan trọng, ngày 17/12 được xem là thời điểm để đoàn Thể thao Việt Nam bứt tốc trên bảng tổng sắp. Việt Nam có thể trải qua ngày thi đấu bùng nổ nhất, với khả năng giành thêm 15 đến 18 HCV, trong đó bóng đá nữ được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn lớn nhất của cả ngày thi đấu.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 17/12: Hồ Thị Duy (Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ)

Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25 m súng ngắn đồng đội nữ)

Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ)

Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat, hạng cân -80 kg nam)

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền bốn nữ hạng nặng)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 25 m súng ngắn thể thao nữ)

Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat, hạng cân 85-90 kg)

Bóng ném nữ Việt Nam.

Nguyễn Công Mạnh (Vật, 77 kg nam vật cổ điển)

Nghiêm Đình Hiếu (Vật, 87 kg nam vật cổ điển)

Nguyễn Minh Hiếu (Vật, 97 kg nam vật cổ điển)

Trần Đình Thắng (Cử tạ, 94+ kg).

Nguyễn Thị Chiều (Muay Thái, - 57 kg, nữ)

Nguyễn Phước Đến (Đấu kiếm, kiếm ba cạnh nam)

Nguyễn Thị Phương Hậu (Muay, -60 kg nữ)

Nguyễn Xuân Lợi (Đấu kiếm, kiếm chém cá nhân nam) - Ngày 16/12: Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (Rowing)

Hoàng Thị Thùy Giang (Kickboxing nữ)

Nguyễn Quang Huy (Kickboxing nam)

Đội nữ Liên quân Mobile

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 3000 m vượt chướng ngại vật nữ)

Bùi Thị Kin Oanh (Điền kinh, nhảy cao nữ)

Trần Thị Loan (Điền kinh, nhảy xa nữ)

Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọ (Điền kinh, tiếp sức 4x400 m nữ) - Ngày 15/12: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ hạng cân 60 kg nữ)

Trương Văn Chưởng (Wushu, tán thủ hạng cân - 65kg nam)

Quách Thị Lan (Điền kinh, 400 mét vượt rào nữ)

Nguyễn Trung Cường (Điền kinh, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 10.000 mét nữ) - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

CĐV an ủi tuyển nữ bóng chuyền sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận chung kết, người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu gửi lời động viên, an ủi đến các nữ tuyển thủ. "Các em đã chơi một trận đấu hay nhất từ trước đên nay", một CĐV chia sẻ.