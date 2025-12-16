Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 16/12: HCV thứ hai

Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu 16/12 sôi động tại SEA Games 33 với lịch tranh tài dày đặc ở nhiều môn, cùng mục tiêu gia tăng đáng kể số lượng huy chương vàng.

15h40: HCV thứ 2 trong ngày 16/12 cho Thể thao Việt Nam thuộc về Hoàng Thị Thùy Giang. Võ sĩ này xuất sắc vượt qua đối thủ Myanmar để đăng quang ở hạng cân Point Fighting -50 kg nữ môn kickboxing.

Hoàng Thị Thùy Giang mang về tấm HCV thứ 42 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

15h08: Tuyển futsal nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Philippines với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33. Trước đó, bóng đá Việt Nam có 2 đội vào trận tranh huy chương vàng gồm tuyển nữ và tuyển U22 nam.

Futsal nữ Việt Nam xuất sắc giành quyền vào chung kết với chiến thắng tối thiểu trước Philippines.

13h00: Hai đội tuyển kéo co nam (600 kg) và nữ (500 kg) mang về hai HCB, sau khi để thua trước chủ nhà Thái Lan trong các trận chung kết.

Cũng giống như bộ môn MMA (võ tổng hợp), kéo co xuất hiện tại SEA Games 33 dưới dạng biểu diễn. Do đó, thành tích không được tính vào bảng tổng sắp huy chương.

Kéo co ở SEA Games 33 là nội dung biểu diễn. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

11h00: Tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 16/12 và thứ 41 cho đoàn Thể thao Việt Nam đến từ môn Rowing. Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung thuyền bốn nữ, tiếp tục khẳng định vị thế mạnh mẽ của rowing Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Đội thuyền bốn Việt Nam cán đích với thời gian 7 phút 31 giây 847, vượt trội và bỏ xa đội Indonesia xếp nhì (7 phút 43 giây 294).

Thành tích giúp đội thuyền bốn nữ Việt Nam giành HCV.

Sau khi bơi lội khép lại chương trình thi đấu ở SEA Games 33, tâm điểm trong ngày hôm nay sẽ chuyển sang điền kinh – môn được xem là mỏ vàng của Việt Nam. Tổng cộng có 9 bộ huy chương được trao.

Nội dung thu hút nhiều sự chú ý nhất là chung kết chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ khi Nguyễn Thị Oanh ra sân với kỳ vọng tiếp tục mang về vinh quang cho đội tuyển. Cuộc tranh tài dự kiến diễn ra lúc 17h. Bên cạnh đó, điền kinh Việt Nam còn góp mặt ở nhiều nội dung quan trọng khác như nhảy cao nữ, nhảy xa nữ, chạy 10.000 m nam và tiếp sức 4x400 m nữ.

Ở môn futsal, người hâm mộ sẽ chứng kiến hai trận đấu then chốt. Tuyển futsal nữ Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết lúc 16h30, với tấm vé vào chung kết và cơ hội tranh HCV là phần thưởng dành cho đội giành chiến thắng. Trước đó, tuyển futsal nam Việt Nam sẽ so tài với Malaysia vào lúc 16h trong một trận đấu được dự báo nhiều thử thách.

Không chỉ điền kinh và futsal, đoàn Thể thao Việt Nam còn đặt nhiều kỳ vọng vào các môn thế mạnh khác trong ngày thi đấu hôm nay. Rowing, đấu kiếm, thể thao điện tử (Esports), kickboxing, cầu mây và cử tạ đều có vận động viên bước vào những nội dung quan trọng, hứa hẹn tiếp tục đóng góp huy chương vàng.

Với lịch thi đấu dồn dập và sự góp mặt của nhiều gương mặt chủ lực, ngày thi đấu chính thức thứ 7 (16/12) được xem là thời cơ để Thể thao Việt Nam bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 16/12: Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (Rowing). - Ngày 15/12: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ hạng cân 60 kg nữ)

Trương Văn Chưởng (Wushu, tán thủ hạng cân - 65kg nam)

Quách Thị Lan (Điền kinh, 400 mét vượt rào nữ)

Nguyễn Trung Cường (Điền kinh, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 10.000 mét nữ) - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

