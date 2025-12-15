Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 15/12: Quách Thị Lan giành HCV

Wushu giải cơn khát vàng trong ngày 15/12 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Màn trở lại ngọt ngào của Thách Thị Lan.

17h38: HCV liên tiếp từ điền kinh. Nguyễn Trung Cường thi đấu thuyết phục, dễ dàng giành HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam.

17h25: Quách Thị Lan giành HCV ở nội dung 400 m vượt rào nữ với thành tích 56 giây 85.

Thành tích của Lan trên đường chạy 400 m vượt rào nữ.

15h36: HCV liên tiếp từ Wushu. Trương Văn Chưởng đánh bại võ sĩ Lào trong trận chung kết tán thủ hạng cân -65 kg nam, mang về thêm một HCV cho wushu Việt Nam. Qua đó, ở 4 bộ huy chương tán thủ, các võ sĩ Việt Nam giành được 2 tấm HCV.

15h20: HCV thứ 36 và đầu tiên trong ngày 15/12 đến từ Wushu. Nguyễn Thị Thu Thủy xuất sắc hạ knock-out đối thủ Myanmar trong trận chung kết tán thủ hạng 60 kg nữ, mang về tấm HCV quý giá cho wushu Việt Nam.

Thu Thủy (áo xanh) xuất sắc mang về tấm HCV thứ 36 cho đoàn Việt Nam.

12h35: Bắn súng.Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy không thể vượt qua đối thủ Indonesia ở trận chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi đôi nam nữ.

11h00: Huy chương đầu tiên trong ngày đến từ Wushu. Phương Nhi giành HCB nội dung toàn năng nữ. Trong khi đó, Dương Thúy Vi đứng thứ ba ở nội dung thương thuật, với bài biểu diễn được chấm 28,195 điểm.

Hôm nay (15/12), đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu dày đặc tại SEA Games 33, với sự góp mặt của các VĐV ở nhiều môn khác nhau. Trong đó, tâm điểm chú ý của người hâm mộ sẽ dồn vào hai nội dung quan trọng gồm bóng chuyền nữ và bóng đá nam.

Ở bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam chạm trán chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết tranh huy chương vàng, diễn ra lúc 17h30. Đây là màn đối đầu được mong đợi nhất của bóng chuyền tại SEA Games 33. Để góp mặt ở trận đấu cuối cùng, cả hai đội đều thể hiện sức mạnh vượt trội khi cùng giành chiến thắng 3-0 khá dễ dàng trước Philippines và Indonesia tại bán kết.

Những lần chạm trán gần đây cho thấy Thái Lan luôn là thách thức với bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng hiếm khi áp đảo hoàn toàn và luôn phải trải qua những trận đấu căng thẳng. Đáng chú ý, ở lần gặp gần nhất tại chung kết SEA V.League, Thái Lan đã để thua ngược 2-3 dù dẫn trước hai set, cho thấy cơ hội không hề nhỏ cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đình Bắc được kỳ vọng giúp U22 Việt Nam vượt qua Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam bước vào trận bán kết gặp U22 Philippines lúc 15h30 trên sân Rajamangala. Nếu vượt qua đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, đây được dự báo là thử thách không dễ dàng khi U22 Philippines thể hiện lối đá cực kỳ khó chịu, góp phần loại U22 Indonesia ở vòng bảng.

Ngày thi đấu 15/12 cũng sẽ chứng kiến nhiều bộ huy chương được trao ở các môn bơi, điền kinh, kickboxing và muay. Đây là cơ hội để các VĐV Việt Nam tiếp tục bứt phá, cải thiện thành tích và gia tăng số lượng huy chương cho toàn đoàn.

Hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam sở hữu 35 HCV sau 5 ngày thi đấu chính thức.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 15/12: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ hạng cân 60 kg nữ)

Trương Văn Chưởng (Wushu, tán thủ hạng cân - 65kg nam)

Quách Thị Lan (Điền kinh, 400 mét vượt rào nữ)

Nguyễn Trung Cường (Điền kinh, 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam) - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).