Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 14/12: Niềm hy vọng vàng

Ngày 14/12 hứa hẹn tiếp tục là ngày thi đấu sôi động của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV bước vào tranh tài ở nhiều môn trọng điểm như bơi, điền kinh và bóng đá.

Tâm điểm ở môn bóng đá là trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, diễn ra lúc 16h00. Ở lần chạm trán gần nhất tại đấu trường Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung từng giành chiến thắng đậm 7-0.

Dù Indonesia có thêm 4 cầu thủ nhập tịch và được kỳ vọng tiến bộ hơn, thực lực của họ vẫn bị đặt dấu hỏi sau thất bại nặng nề 0-8 trước Thái Lan ở vòng bảng. Với tương quan lực lượng hiện tại, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá vượt trội và nắm nhiều lợi thế để giành vé vào chung kết.

Trước đó, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Myanmar lúc 13h30. Chỉ cần một kết quả hòa, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết, qua đó giữ vững quyền tự quyết trong cuộc đua huy chương.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng thắng Indonesia. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở môn bóng chuyền nữ, tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết gặp Philippines. Một chiến thắng sẽ mở ra cánh cửa vào chung kết cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đồng thời tiến gần hơn tới giấc mơ vàng.

Trên đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo ở nội dung 200 m ếch nam được kỳ vọng là niềm hy vọng số một mang vàng về cho thể thao Việt Nam. Môn bơi sẽ trao 6 bộ huy chương trong ngày thi đấu thứ 5 của SEA Games 33.

Môn điền kinh cũng rất đáng chú ý với 4 bộ huy chương ở các nội dung đường dài gồm đi bộ 20k m nam, nữ và marathon nam, nữ. Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc – Nguyễn Thành Ngưng tiếp tục là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất, bên cạnh Hoàng Nguyên Thanh và Bùi Thị Thu Hà.

Ngoài ra, các môn karate, bắn súng, cử tạ và golf cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm huy chương, giúp đoàn Việt Nam duy trì thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

Điền kinh Việt Nam phá sâu kỷ lục SEA Games của Thái Lan Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.