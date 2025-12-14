Đề nghị 350 triệu euro làm rung chuyển Real Madrid

Real Madrid dứt khoát từ chối lời đề nghị trị giá 350 triệu euro từ Al-Hilal dành cho Kylian Mbappe.

Mbappe được Al Hilal săn đón.

Theo Fichajes, Al Hilal còn sẵn sàng trao cho Mbappe bản hợp đồng 4 năm với mức lương lên tới 300 triệu euro mỗi mùa, qua đó biến tiền đạo người Pháp thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, vượt xa cả Cristiano Ronaldo (200 triệu euro).

Trước đề nghị không tưởng từ đối tác Saudi Pro League, Real Madrid đã từ chối. Thông điệp từ sân Bernabeu rất rõ ràng: Mbappe không phải để bán, bất kể con số được đưa ra là bao nhiêu.

Với ban lãnh đạo Real Madrid, đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Họ tin rằng việc chấp nhận lời đề nghị khổng lồ này sẽ làm suy yếu dự án thể thao đang được xây dựng xoay quanh Mbappe, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh và tầm vóc toàn cầu của CLB.

"Chân sút người Pháp được xem là nền tảng cho hiện tại và tương lai, cả về chuyên môn lẫn thương mại của Real Madrid", Fichajes cho biết.

Đáng chú ý, quyết định của Real Madrid nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chính Mbappe. Tiền đạo người Pháp được cho là hạnh phúc tại Madrid, cảm thấy được tôn trọng và hoàn toàn tin tưởng vào dự án thể thao của đội bóng. Với anh, ưu tiên hàng đầu không phải là tiền bạc, mà là được thi đấu ở đỉnh cao châu Âu, cạnh tranh các danh hiệu lớn và hướng đến Quả bóng vàng.