Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 14/12: Chung kết bóng bàn kịch tính

Bắn súng mở màn ngày thi đấu sôi động cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi giành 2 tấm HCV, đồng thời phá 2 kỷ lục SEA Games.

22h00: Ở trận chung kết đồng đội nam môn bóng bàn, cục diện thi đấu diễn ra đầy bất ngờ. Tay vợt Josh Chua (Singapore) không may lật cổ chân và buộc phải bỏ cuộc giữa chừng, trong bối cảnh anh đang chiếm ưu thế trước Nguyễn Đức Tuân. Sự cố này giúp đội tuyển bóng bàn Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1, tạo bước ngoặt quan trọng cho trận đấu.

Hình ảnh CĐV Singapore lật cổ chân.



21h20: Thái Lan thua Philippines 2-4 trên chấm luân lưu ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games. Như vậy, đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận tranh HCV diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/12 sẽ là Philippines.

Phạm Thanh Bảo giành HCV 100 m và 200 m bơi ếch ở SEA Games năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

18h59: Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung bơi 200 mét ếch.

17h30: Trần Hoàng Khôi giành HCV cho Việt Nam ở môn bowling. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành HCV bowling ở các kỳ SEA Games.

Trận chung kết đơn nam chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Trần Hoàng Khôi khi tay bowling trẻ của Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc đấu trước đại diện chủ nhà Thái Lan, Napat. Khôi liên tục tạo lợi thế với 9 lần strike cùng 2 lượt đạt 9+1, qua đó khép lại trận chung kết bằng chiến thắng thuyết phục với điểm số 235-210.

14h20: HCV thứ 33 cho Đoàn Việt Nam. Đội tuyển karate Việt Nam gồm Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-0 ở trận chung kết kumite đồng đội nữ, qua đó giành tấm Huy chương vàng quý giá.

14h00: Ở chung kết nội dung súng ngắn 10 m hơi cá nhân nam, Phạm Quang Huy và Nguyễn Đình Thành không đạt phong độ tốt nhất. Hai xạ thủ Việt Nam lần lượt xếp hạng 7 và 8 chung cuộc, lỡ cơ hội cạnh tranh huy chương.

Phạm Quang Huy thi đấu không thành công. Ảnh: Minh Chiến.

13h52: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục Philippines 3-0 (25/17, 25/14, 25/17), khẳng định sức mạnh vượt trội và giành vé vào chung kết. Một chiến thắng gọn gàng với khả năng cao hẹn tái ngộ chủ nhà Thái Lan ở trận đấu cuối cùng tranh HCV.

12h55: Đội tuyển bắn súng nam Việt Nam thi đấu nỗ lực và giành HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nam, trong khi Indonesia xuất sắc đoạt HCV nhờ phong độ vượt trội ở vòng loại.

Ở phần thi cá nhân, Phạm Quang Huy và Nguyễn Đình Thành đều hoàn thành bài bắn với điểm số đủ tốt để giành quyền vào chung kết, dự kiến diễn ra lúc 13h45. Đây được xem là cơ hội để bắn súng Việt Nam tiếp tục hướng tới huy chương ở nội dung cá nhân.

12h12: Bắn súng Việt Nam khép lại ngày thi đấu bằng chiến thắng trọn vẹn khi các xạ thủ áp đảo ở chung kết 10 m súng ngắn hơi nữ.

Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc, đạt tổng điểm 242,7 để giành HCV và đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Người đồng đội Nguyễn Thùy Trang cũng để lại dấu ấn với 241,7 điểm, qua đó mang về tấm HCB, giúp bắn súng Việt Nam hoàn tất cú đúp huy chương đầy thuyết phục.

Thu Vinh giành cú đúp HCV trong sáng 14/12. Ảnh: Minh Chiến.

10h48: HCV thứ 31 gọi tên bắn súng. Bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng thi đấu xuất sắc, mang về tấm HCV nội dung 10 m súng ngắn đồng đội nữ với tổng điểm 1.711, qua đó phá kỷ lục SEA Games.

Không dừng lại ở chiến công tập thể với tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 5 (14/12), Thùy Trang và Thu Vinh còn xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân, tiếp tục mở ra cơ hội vàng cho bắn súng Việt Nam.

Đồng đội nữ giành HCV và phá luôn kỷ lục SEA Games, trong khi đó hai xạ thủ Thùy Trang và Thu Vinh dẫn đầu vòng loại nội dung cá nhân. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 14/12 hứa hẹn tiếp tục là ngày thi đấu sôi động của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các VĐV bước vào tranh tài ở nhiều môn trọng điểm như bơi, điền kinh và bóng đá.

Tâm điểm ở môn bóng đá là trận bán kết giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, diễn ra lúc 16h00. Ở lần chạm trán gần nhất tại đấu trường Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung từng giành chiến thắng đậm 7-0.

Dù Indonesia có thêm 4 cầu thủ nhập tịch và được kỳ vọng tiến bộ hơn, thực lực của họ vẫn bị đặt dấu hỏi sau thất bại nặng nề 0-8 trước Thái Lan ở vòng bảng. Với tương quan lực lượng hiện tại, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá vượt trội và nắm nhiều lợi thế để giành vé vào chung kết.

Trước đó, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Myanmar lúc 13h30. Chỉ cần một kết quả hòa, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết, qua đó giữ vững quyền tự quyết trong cuộc đua huy chương.

Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng thắng Indonesia. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở môn bóng chuyền nữ, tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết gặp Philippines. Một chiến thắng sẽ mở ra cánh cửa vào chung kết cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đồng thời tiến gần hơn tới giấc mơ vàng.

Trên đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo ở nội dung 200 m ếch nam được kỳ vọng là niềm hy vọng số một mang vàng về cho thể thao Việt Nam. Môn bơi sẽ trao 6 bộ huy chương trong ngày thi đấu thứ 5 của SEA Games 33.

Môn điền kinh cũng rất đáng chú ý với 4 bộ huy chương ở các nội dung đường dài gồm đi bộ 20k m nam, nữ và marathon nam, nữ. Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc – Nguyễn Thành Ngưng tiếp tục là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất, bên cạnh Hoàng Nguyên Thanh và Bùi Thị Thu Hà.

Ngoài ra, các môn karate, bắn súng, cử tạ và golf cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm huy chương, giúp đoàn Việt Nam duy trì thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 14/12: Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa (Bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội nữ)

Trịnh Thu Vinh (Bắn súng, 10 m súng ngắn hơi)

Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu (Karate, kumite đồng đội nữ)

Trần Hoàng Khôi (bowling)

Phạm Thanh Bảo (Bơi ếch, 200 mét nam) - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ)

Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng nữ -57 kg)

Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, chạy 5.000 m nữ).

Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp). - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

Điền kinh Việt Nam phá sâu kỷ lục SEA Games của Thái Lan Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Các VĐV mang về tấm HCV quý giá cùng một kỷ lục SEA Games mới.