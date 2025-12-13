Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao SEA Games 33

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 13/12

  • Thứ bảy, 13/12/2025 07:11 (GMT+7)
  • 2 phút trước

Khép lại ngày 12/12, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 24 HCV tại SEA Games 33.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam:

- Ngày 12/12:

  • Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)
  • Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)
  • Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)
  • Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).
  • Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).
  • Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)
  • Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)
  • Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)
  • Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)
  • Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).
  • 2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition)

- Ngày 11/12:

  • Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).
  • Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).
  • Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).
  • Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).
  • Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).
  • Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).
  • Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).
  • Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).
  • Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)
  • Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).
  • HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg).

- Ngày 10/12:

  • Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).
  • Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).
  • Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).
  • Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vào bán kết sau khi đánh bại Indonesia Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

