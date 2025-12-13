Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 13/12

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam:
- Ngày 12/12:
- Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)
- Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)
- Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)
- Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).
- Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).
- Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)
- Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)
- Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)
- Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)
- Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).
- 2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition)
- Ngày 11/12:
- Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).
- Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).
- Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).
- Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).
- Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).
- Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).
- Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).
- Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).
- Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)
- Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).
- HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg).
- Ngày 10/12:
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).
- Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).
- Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).
- Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).
