Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 13/12: Hat-trick huy chương vàng

Ngày 13/12, Karate, bơi và điền kinh được kỳ vọng có thể mang vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Đoàn Việt Nam hiện có 24 HCV sau ngày thi đấu thứ 3. Ảnh: Duy Hiệu.

14h49: Võ sĩ Karate Đinh Thị Hương thi đấu bản lĩnh, vượt qua đối thủ Indonesia trong trận chung kết kumite hạng cân -68 kg nữ. Tới thời điểm này, Karate lập hat-trick HCV trong ngày thi đấu thứ 4 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý, tuyển Karate Việt Nam tỏ ra vượt trội với việc giành tới 3 tấm HCV khi tham dự 4 trận chung kết kumite trong ngày hôm nay.

Các VĐV Karate thi đấu xuất sắc, liên tiếp mang vàng về cho Thể thao Việt Nam.

14h34: Nguyễn Thanh Trường xuất sắc đánh bại võ sĩ Indonesia trong trận chung kết kumite hạng cân -84 kg nam, mang về thêm tấm HCV thứ 2 liên tiếp cho karate Việt Nam trong ngày 13/12.

Đây cũng là tấm HCV thứ 26 của đoàn Thể thao Việt Nam.

14h15: Võ sĩ Karate Hoàng Thị Mỹ Tâm mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 13/12. Cô thi đấu thuyết phục, hoàn toàn áp đảo võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết kumite hạng cân -61 kg nữ.

12h00: Trong sáng 13/12, tuyển bắn súng Việt Nam mang về hai tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 4 SEA Games 33.

Ở nội dung 10 m súng trường hơi đồng đội nữ, bộ ba Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo xuất sắc giành HCB. Ở phần thi cá nhân, Lê Thị Mộng Tuyền tiếp tục để lại dấu ấn khi giành HCĐ 10m súng trường hơi sau trận chung kết căng thẳng.

Ở hai nội dung này, HCV đều thuộc về phía Indonesia.

Phí Thanh Thảo cùng đồng đội giành HCB nội dung 10 m súng trường hơi đồng đội nữ.

Ngày 13/12 hứa hẹn là một trong những ngày thi đấu sôi động nhất của đoàn Thể thao Việt Nam khi riêng môn điền kinh trao tới 11 bộ huy chương. Tâm điểm dồn vào đường chạy 5.000 m nữ với Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế, bên cạnh đồng đội Lê Thị Tuyết.

Ở các nội dung khác, Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời là hai cái tên đáng chú ý tại cự ly 800 m nam, còn Ngần Ngọc Nghĩa bước vào cuộc tranh tài ở nội dung 200 m nam. Đội tiếp sức 4x400 m nam – nữ với lực lượng gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng cũng được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.

Môn bơi diễn ra 6 chung kết, trong đó các niềm hy vọng vàng của Việt Nam gồm Nguyễn Thúy Hiền (100 m ếch nữ), Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc (200 m tự do nam), cùng Võ Thị Mỹ Tiên (400 m hỗn hợp cá nhân nữ).

Ngoài ra, cơ hội HCV còn mở ra ở nhiều môn khác như karate, judo, jujitsu, taekwondo, bắn súng, cử tạ, wushu và bi sắt.

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 13/12: Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, Kumite -61 kg nữ)

Nguyễn Thanh Trường (Karate, Kumite hạng cân -84 kg nam)

Đinh Thị Hương (Karate, Kumite -68 kg nữ) - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội)

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m)

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg)

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg).

Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép).

Lý Ngọc Tài, Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam)

Nguyễn Thị Thy, Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ)

Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 mét nữ)

Nguyễn Quang Thuấn (Bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1500 m tự do nam).

2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: đơn nữ, đôi nam nữ (Audition) - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp: Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

