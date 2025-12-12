Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 12/12: Ngày vàng của Việt Nam?

Ngày 12/12 được kỳ vọng là ngày thành công rực rỡ về mặt giành huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Phạm Thanh Bảo (giữa) xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 100m ếch nam hôm 11/12. Ảnh: Thể thao Việt Nam

Bơi là một trong những nội dung đáng chú ý của ngày thi đấu 12/12, với sự góp mặt của Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Huy Hoàng… Cạnh đó, ở môn Ju-jitsu, Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng, Nguyễn Tất Lộc… cũng ra sân.

Ngày thi đấu 12/12 còn diễn ra thêm các môn bóng bàn, taekwondo, cầu mây, leo núi…

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

Cùng 2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp của Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trận thắng đậm của U22 Thái Lan Tối 11/12, U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh vượt trội với chiến thắng 3-0 trước Singapore để ung dung giành vé vào bán kết SEA Games 33.