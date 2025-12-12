Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cổ động viên đốt sân sau khi CLB xuống hạng

  • Thứ sáu, 12/12/2025 06:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm 11/12, cảnh sát Phần Lan xác nhận vụ hỏa hoạn thiêu rụi khán đài tại sân vận động Tehtaan Kentta của FC Haka cuối tuần qua là do cố ý.

Một phần sân nhà của Haka bị thiêu rụi.

Theo điều tra ban đầu, một trong ba nghi phạm, tất cả đều dưới 15 tuổi, đã thừa nhận hành vi đốt một vật dẫn đến cháy lan, khiến toàn bộ khán đài gỗ bị thiêu rụi và một phần sân cỏ nhân tạo bị hư hại nặng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh FC Haka vừa trải qua một trong những mùa giải thất vọng nhất lịch sử. Đội bóng giàu truyền thống với 9 lần vô địch Phần Lan phải xuống hạng sau chuỗi 15 trận cuối không biết mùi chiến thắng tại Veikkausliiga.

Hy vọng trụ hạng của Haka tưởng như vẫn còn khi họ bước vào vòng đấu cuối trên sân nhà, nhưng thất bại 1-2 trước đối thủ trực tiếp KTP chính thức đẩy đội bóng xuống Ykkosliiga mùa 2026.

Trước thiệt hại nghiêm trọng tại sân nhà, FC Haka phát động chiến dịch gây quỹ nhằm khôi phục cơ sở vật chất và ổn định hoạt động của câu lạc bộ. Cộng đồng bóng đá địa phương đang tích cực chia sẻ thông tin để giúp đội bóng vượt qua biến cố sau một mùa giải đầy sóng gió.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real ra điều kiện để Alonso giữ ghế

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn 3 trận đấu để tự cứu lấy chiếc ghế tại Bernabeu.

2 giờ trước

Duy Anh

Haka đốt sân sân vận động Haka Phần Lan xuống hạng

    Đọc tiếp

    MU huong loi tu FIFA hinh anh

    MU hưởng lợi từ FIFA

    35 phút trước 07:17 12/12/2025

    0

    Bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cùng xuất hiện trên sân tập Carrington khi MU chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý