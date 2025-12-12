Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 12/12: Huy chương vàng liên tiếp

Ngày 12/12 được kỳ vọng là ngày thành công rực rỡ về mặt giành huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Bắn súng mở hàng vàng cho đoàn Việt Nam ngày 12/12. Ảnh: Quý Lượng.

15h00: Hai tấm HCV liên tiếp cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ở nội dung đối kháng nữ -73 kg môn Taekwondo, Bạc Thị Khiêm xuất sắc đánh bại đối thủ trong trận chung kết.

Ngay sau đó tại thảm đấu Karate, võ sĩ Khuất Hải Nam thi đấu bùng nổ ở nội dung Kumite -67 kg, dễ dàng vượt qua Chanchang (Thái Lan) với tỷ số 6-1. Chiến thắng áp đảo giúp anh bổ sung thêm tấm HCV quý giá cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu giàu cảm xúc này.

Tổng cộng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã có 18 HCV.

14h09: Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung thuyền đôi nữ 200 m, mang về tấm huy chương vàng đầy thuyết phục cho đội tuyển canoeing Việt Nam.

Cặp VĐV Thái Lan giành HCB, cặp VĐV Indonesia giành HCĐ. Đây là tấm HCV thứ 16 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Thành tích rất sát sao ở chung kết nội dung thuyền đôi nữ 200 m.

12h03: Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang xuất sắc đánh bại bộ đôi Thái Lan trong chung kết 100 m súng trường hỗn hợp đồng đội, mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Dưới sức ép nghẹt thở từ khán giả chủ nhà, hai xạ thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể, từng bước kéo trận đấu về thế cân bằng trước khi kết thúc bằng chiến thắng sít sao 16-14. Một màn đối đầu gay cấn đến phút chót, in đậm dấu ấn bản lĩnh và sự lạnh lùng của cặp đôi Mộng Tuyền – Tâm Quang.

Đây là tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 3 (12/12), và HCV thứ 15 của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Tấm HCV nghẹt thở của bắn súng Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng.

Bơi là một trong những nội dung đáng chú ý của ngày thi đấu 12/12, với sự góp mặt của Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Huy Hoàng… Cạnh đó, ở môn Ju-jitsu, Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng, Nguyễn Tất Lộc… cũng ra sân.

Ngày thi đấu 12/12 còn diễn ra thêm các môn bóng bàn, taekwondo, cầu mây, leo núi…

Danh sách huy chương vàng của đoàn Việt Nam: - Ngày 12/12: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (100 m súng trường hỗn hợp đồng đội).

Ma Thị Thùy và Nguyễn Thị Hương (Thuyền đôi nữ 200 m).

Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, đối kháng nữ -73 kg).

Khuất Hải Nam (Karate, Kumite -67 kg). - Ngày 11/12: Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Ngọc Trâm - Hoàng Thị Thu Uyên (Kata đồng đội nữ).

Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo 54 kg).

Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ).

Đặng Đình Tùng (Jujitsu nam -69 kg).

Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ).

Bùi Thị Ngân (Điền kinh 1.500 m nữ).

Hồ Trọng Mạnh Hùng (Điền kinh nhảy 3 bước nam).

Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh (Judo - nội dung Nage no Kata).

Phạm Thanh Bảo (Bơi - 100 mét ếch)

Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bởi 4x200 m tự do nam).

Cùng 2 HCV biểu diễn không tính vào bảng tổng sắp của Quàng Văn Minh (MMA hiện đại 65 kg), Trần Ngọc Lượng (MMA hiện đại 60 kg). - Ngày 10/12: Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500 m).

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (taekwondo đồng đội sáng tạo).

Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam).

Nguyễn Văn Dũng (bi sắt).

