Bằng Kiều gây tranh cãi dữ dội

Phát ngôn của ca sĩ Bằng Kiều về G-Dragon đang gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ có thái độ tự cao và thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước ngoài.

Tối 10/11, trên mạng xã hội, phát ngôn của Bằng Kiều về concert của G-Dragon đã gây tranh cãi dữ dội. Cụ thể, nam ca sĩ đăng một bức ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol, đồng thời cho biết cảm thấy chạnh lòng khi nhiều người Việt đi xem show nghệ sĩ quốc tế và đưa ra lời nhận xét về chuyên môn của G-Dragon.

“Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn”, Bằng Kiều viết.

Bằng Kiều đã nhanh chóng xoá bài đăng sau đó. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình dòng chia sẻ này nhanh chóng lan truyền, khiến nam ca sĩ nhận nhiều chỉ trích.

Không ít khán giả cho rằng phát ngôn của anh mang tính tự cao và thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước ngoài, đặc biệt là khi hạ thấp năng lực của G-Dragon. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bị chỉ trích vì kéo Quốc Thiên và Trung Quân Idol vào tranh cãi ngoài ý muốn.

Bằng Kiểu đã nhanh chóng xoá bài đăng. Ảnh: @quocthien.

“G-Dragon có gần 200 bài hát tự sáng tác, còn anh mở show ở Hàn không biết có ai đi xem không?”, “tự nhiên kéo hai anh kia vào”, “phát ngôn không bênh nổi”, “sao lại kéo Quốc Thiên vào, Quốc Thiên là VIP của concert vừa rồi luôn ấy”, là một số bình luận của khán giả.

Vừa qua, hai đêm nhạc diễn ra tối 8-9/11 của G-Dragon thu hút hàng chục nghìn khán giả. Đông đảo sao Việt như Soobin, Phương Ly, RHYDER, Diệu Nhi, Đàm Thu Trang… cũng tới gặp ngôi sao Hàn.

Sau đêm nhạc, G-Dragon cũng chia sẻ loạt ảnh đáng nhớ trong sự kiện lên trang cá nhân. Nam rapper bày tỏ anh đã có những giây phút đáng nhớ, vui vẻ bên khán giả đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

G-Dragon sinh năm 1988, là trưởng nhóm của Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Họ tiên phong trong thể loại hip hop với những ca khúc nổi tiếng như Haru Haru, Bang Bang Bang, Fantastic Baby… Sau đó, G-Dragon phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành sao hạng A.