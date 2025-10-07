Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thăm NXB Trẻ

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đến thăm, làm việc với NXB Trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đến thăm và làm việc với NXB Trẻ vào ngày 7/10.

Đoàn công tác do ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu, cùng ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản. Phía Nhà xuất bản (NXB) Trẻ có Giám đốc Phan Thị Thu Hà và đại diện các phòng ban chuyên môn tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, NXB Trẻ báo cáo tình hình hoạt động và một số kết quả nổi bật trong năm 2025. Hiện đơn vị có hơn 100 cán bộ công nhân viên, 4 chi nhánh tại các vùng miền và xuất bản hơn 1.000 đầu sách mỗi năm. Một số mảng sách được chú trọng là chính trị, văn hóa, văn học, sách kỹ năng và truyện tranh. Năm qua, doanh thu của đơn vị đạt khoảng 150 tỷ đồng .

Lãnh đạo NXB Trẻ cho biết đơn vị đang đẩy mạnh hoạt động xuất bản sách song ngữ, đặc biệt là các bộ sách tranh lịch sử Việt Nam. Đến nay, NXB đã có 55 tập sách tiếng Việt và 20 tập sách tiếng Anh được phát hành. Trong năm nay, NXB Trẻ cũng tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt (Đức) với gian hàng riêng, nhằm mở rộng kết nối đối tác và bản quyền quốc tế.

Bên cạnh những nỗ lực mở rộng, đại diện NXB Trẻ cũng chia sẻ một số khó khăn về thị trường, nguồn nhân lực và áp lực tự chủ tài chính. Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đơn vị xác định cần chủ động về nội dung, sản xuất và tự cân đối thu chi.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Dương Anh Đức ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, biên tập viên NXB Trẻ trong việc gìn giữ và phát triển hoạt động xuất bản. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM bày tỏ mong muốn NXB Trẻ tiếp tục phát huy vai trò trong việc đưa tri thức đến bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và văn hóa đọc trong xã hội.