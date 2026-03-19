Khi tiền trở thành tấm gương phản chiếu nội tâm

Thay vì hứa hẹn làm giàu nhanh, sách "Tiền và Tâm" mời gọi một cuộc đối thoại chậm rãi: Ta đang để tiền dẫn dắt mình, hay đã đủ tỉnh táo để biến tiền thành công cụ phục vụ giá trị sống.

Trong cuốn Tiền và Tâm, tác giả Chi Mai - Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán tại các tổ chức trong nước và quốc tế - không tập trung vào việc kiếm tiền nhanh, mà dẫn dắt người đọc nhận diện khuôn mẫu hành vi, thay đổi niềm tin giới hạn, xây dựng kỹ năng quản lý tiền và giữ tâm vững khi đầu tư. Trọng tâm sau cùng là thiết lập mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc để sống tỉnh táo, cân bằng và bình an.

Sách Tiền và Tâm. Ảnh: TTTB.

Cách nghĩ về tiền quyết định đời sống tài chính

Cuốn sách mở đầu bằng việc đặt lại một thực tế quen thuộc: có người luôn lo lắng dù thu nhập ổn định; có người tiêu tiền để giải tỏa căng thẳng rồi lại hối tiếc vì “vung tay quá trán”; có người tiết kiệm cả đời nhưng không bao giờ thấy đủ. Những khác biệt ấy không đơn thuần nằm ở số tiền đang sở hữu, mà bắt nguồn từ cách mỗi người nhìn nhận, cảm nhận về tiền bạc.

Phần I của sách đi vào các khuôn mẫu hành vi tài chính khác nhau - cách con người nghĩ, cảm và hành động với tiền. Thông qua hệ thống câu hỏi tình huống và phân tích, tác giả chỉ ra rằng đằng sau một quyết định chi tiêu hay tích lũy luôn tồn tại những đối thoại nội tâm âm thầm. Đó có thể là nỗi sợ thiếu thốn hình thành từ quá khứ, là ký ức tuổi thơ về sự chật vật, hoặc là niềm tin rằng tiền là thước đo giá trị bản thân.

Cuốn sách cũng nhắc tới những câu chuyện thường được gọi là “lời nguyền trúng số”. Nhiều người sau khi nhận một khoản tiền lớn bất ngờ lại rơi vào khủng hoảng tài chính hoặc cuộc sống chỉ sau một thời gian. Theo phân tích của cuốn sách, nguyên nhân không nằm ở bản thân số tiền, mà ở việc người sở hữu khoản tiền đó chưa được chuẩn bị về tâm lý và kỹ năng quản lý.

Từ đó, tác giả đặt ra một phân biệt quan trọng: kiếm tiền và quản lý tiền là hai kỹ năng khác nhau. Kiếm tiền có thể chịu ảnh hưởng từ cơ hội và hoàn cảnh; trong khi việc quản lý tiền lại gắn nhiều hơn với kỷ luật cá nhân và khả năng hiểu rõ nhu cầu của bản thân.

Trên nền tảng nhận diện khuôn mẫu hành vi, phần tiếp theo của sách dẫn dắt người đọc gọi tên những niềm tin giới hạn có thể chi phối quyết định tài chính. Đó có thể là quan niệm “chi tiền cho bản thân là ích kỷ”, “tiền bạc khiến con người thay đổi”, “phải tiết kiệm thật nhiều mới an toàn”, hay “chỉ sống một lần nên phải tận hưởng tối đa”. Khi những niềm tin này không được nhận diện, chúng có thể âm thầm ảnh hưởng đến hành vi. Khi được soi chiếu, người đọc có cơ hội nhìn lại và điều chỉnh cách suy nghĩ của mình.

Suy cho cùng tiền chỉ là phương tiện sống, không phải mục đích sống. Nguồn: Diy13 / iStock.

Từ thay đổi tư duy đến quản lý tài chính và đầu tư

Sau khi đặt nền tảng ở tư duy, Tiền và Tâm chuyển sang những nội dung liên quan đến quản lý tài chính cá nhân trong đời sống. Phần này đề cập đến việc phân bổ chi tiêu, hình thành thói quen tiết kiệm và xây dựng nguồn tích lũy phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.

Trong cuốn sách, quản lý tài chính không chỉ được hiểu là việc ghi chép thu chi, mà còn liên quan đến cách mỗi người hiểu nhu cầu của mình và lựa chọn những ưu tiên trong cuộc sống.

Chặng cuối của cuốn sách đề cập đến đầu tư như một bước tiếp theo sau khi đã có nền tảng tích lũy. Tác giả lưu ý rằng đầu tư không phải là lựa chọn bắt buộc với mọi người, và việc tham gia đầu tư cần đi kèm với sự chuẩn bị về kiến thức cũng như tâm lý.

Trong quá trình đầu tư, yếu tố cảm xúc cũng được nhắc tới như một thử thách lớn. Những biến động của thị trường có thể dễ dàng tác động đến tâm lý và ảnh hưởng đến quyết định tài chính. Vì vậy, việc hiểu rõ mục tiêu của bản thân và giữ sự bình tĩnh trước biến động được xem là điều cần thiết.

Tác giả nhiều lần nhấn mạnh rằng tiền đóng vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng suy cho cùng chỉ là phương tiện sống, không phải mục đích sống. Khi hiểu và quản lý được mối quan hệ giữa “tiền” và “tâm”, mỗi người có thể nhìn tiền với tâm thế tỉnh táo hơn.

Tóm lại, với nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - kinh tế và kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, tác giả Chi Mãi đã lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, đồng thời kết hợp giữa tài chính cá nhân và yếu tố tâm lý. Vì thế, Tiền và Tâm không chỉ bàn về cách quản lý tiền bạc, mà còn gợi mở cách nhìn lại mối quan hệ của mỗi người với tiền.