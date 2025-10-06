Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phát động ủng hộ trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - chủ trì Lễ phát động. Dự buổi Lễ có các lãnh đạo Nhà xuất bản; thủ trưởng các đơn vị và đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản.

Hoạt động được tổ chức kịp thời nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số 10 gây ra cho đồng bào miền Trung. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày ngày 5/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 56 người chết và 11 người mất tích, 172 người bị thương, 389 nhà sập, đổ, 179.881 nhà hư hỏng, tốc mái, trên 50.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế và công trình công cộng bị tàn phá, ước tính tổng thiệt hại lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Các lãnh đạo Nhà xuất bản tham gia ủng hộ đồng bào tại Lễ phát động. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, người dân miền Trung đang trải qua muôn vàn khó khăn, nhiều gia đình mất người thân, nhà cửa, thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men. Trước những mất mát ấy, phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc, thay mặt Ban Giám đốc, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể của Nhà xuất bản, ông kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tích cực, tự nguyện quyên góp, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương góp phần giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Mỗi cán bộ, viên chức đã thể hiện tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử “nhường cơm sẻ áo”.

Ngay sau Lễ phát động, các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản đã tích cực tham gia đóng góp, với tổng số tiền quyên góp được hơn 120 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Văn phòng Nhà xuất bản tổng hợp và chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại.