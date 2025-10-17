Bàn thắng điên rồ của Thiago Silva ở phút 98

Sáng 17/10, Thiago Silva biến phút cuối cùng của trận đấu thành khoảnh khắc kinh điển giúp Fluminense thắng nghẹt thở Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.

Thiago Silva móc bóng ghi bàn ở phút 98 Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn biết cách khiến cả sân Maracana nín thở khi ghi bàn giúp Fluminense thắng Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.

Phút 98, Silva băng vào đón đường tạt của Riquelme Felipe. Anh tung người ngang không trung và dứt điểm vô-lê, đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành Juventude. Bàn thắng giúp Fluminense thắng 1-0, đồng thời khiến khán đài Maracana vỡ òa trong niềm phấn khích.

"Tôi hạnh phúc vì có thể góp phần mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng với những ai yếu tim, chắc chắn đây là trận đấu không dễ chịu chút nào", Silva cười nói sau trận trên sóng Amazon Prime.

Silva xúc động: "Khi tôi quyết định trở lại Brazil, ưu tiên của tôi là cống hiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ai cũng nghĩ điều đó dễ, nhưng để làm được cần rất nhiều hy sinh và tận tâm. Gia đình tôi hiện còn ở xa, điều đó khiến mọi thứ không đơn giản. Nhưng CLB, ban lãnh đạo và các đồng đội dành cho tôi sự đón nhận tuyệt vời. Tôi chỉ cố gắng đáp lại bằng những gì có thể trên sân".

Bàn thắng phút 98 khẳng định tuổi tác không thể đánh bại tinh thần chiến binh của Silva. Còn nhớ tại FIFA Club World Cup 2025, cựu trung vệ Chelsea cũng chơi cực hay giúp Fluminense vào tới bán kết giải đấu trên đất Mỹ.

Với chiến thắng này, Fluminense vươn lên vị trí thứ 7 tại Serie A Brazil với 41 điểm sau 28 trận đã đấu, còn Juventude vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng với 23 điểm.