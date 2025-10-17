Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bàn thắng điên rồ của Thiago Silva ở phút 98

  • Thứ sáu, 17/10/2025 18:55 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sáng 17/10, Thiago Silva biến phút cuối cùng của trận đấu thành khoảnh khắc kinh điển giúp Fluminense thắng nghẹt thở Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.

Thiago Silva móc bóng ghi bàn ở phút 98 Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn biết cách khiến cả sân Maracana nín thở khi ghi bàn giúp Fluminense thắng Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.

Phút 98, Silva băng vào đón đường tạt của Riquelme Felipe. Anh tung người ngang không trung và dứt điểm vô-lê, đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành Juventude. Bàn thắng giúp Fluminense thắng 1-0, đồng thời khiến khán đài Maracana vỡ òa trong niềm phấn khích.

"Tôi hạnh phúc vì có thể góp phần mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng với những ai yếu tim, chắc chắn đây là trận đấu không dễ chịu chút nào", Silva cười nói sau trận trên sóng Amazon Prime.

Silva xúc động: "Khi tôi quyết định trở lại Brazil, ưu tiên của tôi là cống hiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ai cũng nghĩ điều đó dễ, nhưng để làm được cần rất nhiều hy sinh và tận tâm. Gia đình tôi hiện còn ở xa, điều đó khiến mọi thứ không đơn giản. Nhưng CLB, ban lãnh đạo và các đồng đội dành cho tôi sự đón nhận tuyệt vời. Tôi chỉ cố gắng đáp lại bằng những gì có thể trên sân".

Bàn thắng phút 98 khẳng định tuổi tác không thể đánh bại tinh thần chiến binh của Silva. Còn nhớ tại FIFA Club World Cup 2025, cựu trung vệ Chelsea cũng chơi cực hay giúp Fluminense vào tới bán kết giải đấu trên đất Mỹ.

Với chiến thắng này, Fluminense vươn lên vị trí thứ 7 tại Serie A Brazil với 41 điểm sau 28 trận đã đấu, còn Juventude vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối bảng với 23 điểm.

Đỗ Hoàng Hên xúc động nói tiếng Việt ở buổi lễ nhập tịch

Sáng 17/10, tại Sở Tư pháp Hà Nội, tiền vệ gốc Brazil Hendrio Araujo Da Silva chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên mới Đỗ Hoàng Hên.

6 giờ trước

Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius

Hàng loạt tin nhắn được tiết lộ cho thấy Vinicius Junior duy trì liên lạc với Anna Silva và một cô gái khác trong khi đang tìm hiểu Virginia Fonseca.

12:18 8/10/2025

Ronaldo nén nước mắt

Rạng sáng 3/9, tuyển Bồ Đào Nha tổ chức buổi lễ tưởng nhớ Diogo Jota và em trai Andre Silva.

06:06 3/9/2025

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Minh Nghi

Silva ghi bàn phút 98 David Silva Thiago Silva phút 98 Fluminense

    Đọc tiếp

    Bong da Malaysia vo vun vi ai? hinh anh

    Bóng đá Malaysia vỡ vụn vì ai?

    2 giờ trước 18:00 17/10/2025

    0

    Bóng đá Malaysia bị ví như "cỗ máy bị thuê ngoài", nơi quyền lực, tiền bạc và chính trị đan xen đến mức không rõ ai thực sự điều hành cuộc chơi - FAM, chính phủ hay thế lực mang tên TMJ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý