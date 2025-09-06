Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bàn thắng chớp nhoáng của Mbappe

  • Thứ bảy, 6/9/2025 17:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni và Kylian Mbappe có pha phối hợp ghi bàn đẳng cấp giúp Pháp đả bại Ukraine 2-0.

Tchouameni và Mbappe tạo nên bàn thắng đẹp cho tuyển Pháp.

Pháp khởi đầu ấn tượng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu bằng chiến thắng 2-0 trước Ukraine tại Ba Lan. Một khoảnh khắc xuất sắc từ cặp đôi Aurelien Tchouameni và Kylian Mbappe của Real Madrid tạo nên dấu ấn chiến thắng quyết định.

Tchouameni đóng vai trò quan trọng với một pha kiến tạo tuyệt vời, còn Mbappe cho thấy tốc độ và sự điềm tĩnh khi nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 82.

Mọi thứ bắt đầu khi Ukraine thực hiện đợt tấn công nguy hiểm bên cánh phải của tuyển Pháp. Ibrahima Konate kịp thời hóa giải với pha tranh chấp dũng mãnh. Bóng tới chân Michael Olise trước khi cầu thủ này chuyền cho Tchouameni ở gần vùng cấm địa.

Lúc này, Tchouameni thực hiện pha bóng một chạm cực kỳ tinh tế với đường chuyền dài loại bỏ toàn bộ hàng thủ Ukraine, tìm thấy Mbappe đang chạy chỗ khá thoáng. Mbappe lập tức bứt tốc dễ dàng vượt qua hậu vệ Ukraine và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp.

Mbappe chạm mốc 51 bàn cho tuyển Pháp, ngang bằng với huyền thoại Thierry Henry nhưng thi đấu ít hơn 32 trận. Hiện cựu sao PSG chỉ còn kém cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử "Les Bleus" là Olivier Giroud (57 bàn) 6 pha lập công.

Tiền đạo sinh năm 1998 khởi đầu mùa giải mới với phong độ bùng nổ. Anh sớm ghi 3 bàn sau 3 trận cho Real Madrid.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Rạng sáng 6/9, Kylian Mbappe ghi bàn giúp Pháp đánh bại chủ nhà Ukraine 2-0 ở bảng D, vòng loại World Cup khu vực châu Âu, qua đó san bằng thành tích ghi 51 bàn của Thierry Henry.

