Mbappe tạo cột mốc sánh ngang huyền thoại Henry

Rạng sáng 6/9, Kylian Mbappe ghi bàn giúp Pháp đánh bại chủ nhà Ukraine 2-0 ở bảng D, vòng loại World Cup khu vực châu Âu, qua đó san bằng thành tích ghi 51 bàn của Thierry Henry.

Mbappe tỏa sáng.

Bước vào trận đấu tại Wrocław, thầy trò HLV Didier Deschamps thể hiện rõ quyết tâm chiếm lĩnh thế trận. Ngay phút thứ 10, "Les Bleus" đã có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn. Bradley Barcola thoát xuống bên cánh phải trước khi trả ngược cho Michael Olise. Cầu thủ của Bayern không mắc sai lầm nào để ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển quốc gia.

Pháp tiếp tục duy trì thế áp đảo trong phần lớn hiệp một. Những cái tên như Olise, Desire Doue hay đội trưởng Kylian Mbappe đều có cơ hội nhân đôi cách biệt, song thủ thành Anatoliy Trubin của Ukraine đã thi đấu xuất sắc, liên tiếp từ chối các pha dứt điểm nguy hiểm. Ukraine nhờ đó cầm cự và bước vào giờ nghỉ với chỉ một bàn thua.

Sang hiệp hai, Deschamps tung Ousmane Dembele vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tiền đạo thuộc biên chế PSG nhanh chóng tạo ra dấu ấn, nhưng cú sút cận thành của anh một lần nữa bị Trubin xuất sắc cản phá. Ukraine, trong thế lép vế, bất ngờ có cơ hội gỡ hòa ở cuối trận khi Ivan Kalyuzhnyi tung cú sút chệch cột dọc và Illia Zabarnyi bỏ lỡ pha đánh đầu cận thành.

Thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Pháp đã chốt hạ trận đấu ở phút 82. Từ đường chuyền dài của Aurelien Tchouameni, Mbappe bứt tốc vượt qua hàng thủ chủ nhà, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật đánh bại Trubin, ấn định chiến thắng 2-0.

Mbappe ghi bàn thứ 51 cho tuyển Pháp, thành tích sánh ngang Thierry Henry và chỉ còn kém 6 bàn so với kỷ lục của Olivier Giroud. Nhà đương kim á quân thế giới cũng nối dài thành tích ấn tượng với chỉ một thất bại trong 22 trận gần nhất tại vòng loại (thắng 15, hòa 6).