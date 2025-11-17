Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bàn phản lưới khó tin ở vòng loại World Cup châu Âu

  • Thứ hai, 17/11/2025 17:40 (GMT+7)
Slovenia thua sốc 0-2 trước Kosovo thuộc bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 16/11 với bàn phản lưới được mô tả là "đẹp chưa từng thấy".

Pha bóng phản lưới nhà của Karnicnik.

Trên sân Stozice, Kosovo vượt lên dẫn trước chỉ sau 6 phút nhờ công Fisnik Asllani. Nỗ lực gỡ hòa của Slovenia bị chặn đứng khi Petar Stojanovic phải rời sân ngay đầu hiệp hai sau pha phạm lỗi ác ý, khiến đội bóng của Benjamin Sesko chỉ còn 10 người.

Số phận của Slovenia được định đoạt 10 phút sau đó bởi bàn phản lưới cực kỳ khó tin. Kosovo tung đường chuyền dài, nhưng Zan Karnicnik trong nỗ lực cản phá lại vô tình đưa bóng bay vút lên, vượt qua tầm với của thủ môn Jan Oblak. Khoảnh khắc khiến thủ thành Oblak ngỡ ngàng, trong khi các cầu thủ Kosovo ăn mừng tưng bừng.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng bùng nổ cảm xúc: "Một trong những bàn phản lưới đẹp nhất tôi từng thấy", "Slovenia nên đưa cậu ấy lên đá tiền đạo", hay "Đây chắc chắn là giải Puskas của năm rồi".

Thất bại 0-2 đồng nghĩa Slovenia hết cơ hội giành vé dự World Cup 2026. Trận này, tiền đạo tân binh của MU, Benjamin Sesko không ra sân do chấn thương đầu gối.

Trong khi đó, Kosovo chắc chắn giành ít nhất một suất play-off với vị trí thứ hai bảng B. Họ kém đội đầu bảng Thụy Sĩ 3 điểm và thua tới 11 bàn hiệu số. Cũng ở bảng B, Thụy Điển gây thất vọng lớn với vỏn vẹn 1 điểm sau 5 lượt trận.

Shearer đã đúng về Sesko

Benjamin Sesko chưa thật sự hòa nhập với Manchester United, nhưng điều đó không có nghĩa anh thất bại. Premier League chỉ đang dạy anh một bài học quen thuộc: ở đây, chậm nửa giây là đủ để mọi thứ sụp đổ.

18:40 12/11/2025

Tranh cãi quanh chấn thương của Sesko

MU bị chỉ trích thiếu tôn trọng đội tuyển Slovenia vì không chia sẻ thông tin chấn thương của Benjamin Sesko.

06:45 11/11/2025

MU thở phào với Sesko

HLV Ruben Amorim đón tin vui từ Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 kịch tính giữa MU và Tottenham thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

18:46 9/11/2025

