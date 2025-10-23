Bán nhà nhiều năm, 'ngã ngửa' vì mở app thấy vẫn bị tính tiền thuế đất

Sau khi tải app thuế điện tử eTax Mobile, nhiều người dân "ngã ngửa" vì app thông báo nợ hàng chục triệu đồng tiền thuế liên quan đến nhà đất, dù trước đó đã đều đặn đóng hàng năm.

Anh Nguyễn Văn P. (Hà Nội) chia sẻ cách đây một năm anh có chuyển nhượng một mảnh đất, đã đóng đầy đủ thuế chuyển nhượng bất động sản 20 triệu đồng. Thuế đất căn nhà anh ở hiện tại cũng đóng đều đặn hàng năm thông qua tổ trưởng tổ dân phố.

Nhiều người bị ghi nợ thuế nhiều năm, dù đã đóng thuế đầy đủ.

Tuy nhiên mới đây, khi cơ quan thuế hướng dẫn cài đặt eTax Mobile để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, anh bất ngờ khi app thông báo anh bị ghi nợ thuế hơn 20.300.000 đồng, bao gồm 20 triệu đồng thuế chuyển nhượng bất động sản, hơn 300.000 đồng tiền thuế căn nhà anh đang ở và gần 50.000 tiền chậm nộp.

Tới cơ quan thuế thắc mắc, anh được trả lời do hệ thống thuế đang trong quá trình chuyển đổi, cập nhật sau khi sáp nhập nên một số dữ liệu còn sai sót. Cơ quan thuế đã tra soát và khẳng định anh không có các khoản nợ thuế nêu trên và cập nhật lại thông tin trên app.

Tương tự, anh Nguyễn Hữu H. (phường Khương Đình, Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình anh cũng đóng đầy đủ thuế đất thông qua tổ trưởng tổ dân phố và có biên lai đầy đủ. Thế nhưng khi tải app, anh phát hiện “bỗng nhiên” nợ thuế đất rất nhiều năm. Lo lắng, anh hỏi những người xung quanh thì được biết không ít trường hợp cũng gặp các vấn đề tương tự và phải đến cơ quan thuế để cập nhật lại.

Khi đến cơ quan thuế, anh được yêu cầu đưa ra các biên lai nộp thuế các năm trước để cán bộ thuế cập nhật. “Rất may, gia đình tôi còn giữ các biên lai, chứ nếu không có biên lai thì không biết có phải nộp lại số tiền thuế đã nộp và tiền chậm nộp hay không. Tôi nghĩ khi nộp thuế thì cơ quan thuế phải cập nhật dữ liệu, biên lai gốc cơ quan thuế giữ, nếu yêu cầu người dân phải nộp biên lai thì chẳng khác nào làm khó dân”, anh H. nói.

Không may mắn như những trường hợp trên, chị Nguyễn Linh H. (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) phải “than trời”, vì không biết xử lý ra sao với khoản tiền nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà gia đình chị đang vướng phải.

Chị H. chia sẻ, gia đình chỉ bán thửa đất ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ) đã được 3 năm, đóng đầy đủ các loại thuế, phí. Năm ngoái, khi tải app, chị H. phát hiện khoản nợ nghĩa vụ tài chính đất đai hơn 3.000.000 đồng. Nghĩ đây là khoản nộp thiếu đối với căn nhà đang ở nên chị đã tiến hành nộp online để xóa nợ mà không tìm hiểu kỹ.

Tuy nhiên, mới đây mở lại app, chị lại thấy ghi nợ thêm số tiền nợ thuế tương tự. Ngạc nhiên, tra lại mã hồ sơ, chị mới ngớ người vì đây là các khoản nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất chị đã bán cách đây 3 năm.

Gọi điện tới cơ quan thuế, chị được giải thích là do chủ sở hữu mới của thửa đất chưa khai báo chuyển đổi tên người đóng thuế nên cơ quan thuế sẽ vẫn cập nhật nghĩa vụ tài chính đối với chủ đất cũ. “Tôi có hỏi là giờ chủ đất đã thay đổi qua nhiều người, không thể liên lạc được thì có cách nào không, nhưng cán bộ thuế cho biết “nếu không mời được chủ đất thì vẫn phải tiếp tục đóng” và không hướng dẫn phương án nào khác”, chị H. cho hay.

Chị H. cũng thắc mắc: “Khi chuyển nhượng đất, người dân đã phải khai báo thông tin, hoàn thành đủ nghĩa vụ tài chính, sang tên sổ đỏ. Vậy vì sao cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế không liên kết, cập nhật dữ liệu chủ đất mới mà lại bắt người dân phải tự thực hiện các thủ tục trực tiếp tại cơ quan thuế? Nếu chủ đất mới không khai báo thì cơ quan thuế phải có phương án xử lý hợp tình hợp lý, chứ không thể bắt chủ cũ đóng thuế thay mãi như vậy được”, chị H. bức xúc.

Trên thực tế, việc “bỗng nhiên nợ thuế” như trên không phải trường hợp hiếm gặp trong quá trình chuyển đổi nộp thuế qua các ứng dụng thuế điện tử. Đa phần các trường hợp đã được cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người dân bức xúc vì phải đi lại, chứng minh nhiều lần, thậm chí không được xử lý thấu đáo.

Nhiều người băn khoăn, trường hợp chậm khai thuế, nộp thuế do ứng dụng eTax-Mobile bị lỗi thì người nộp thuế có bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế không. Cục Thuế cho biết, theo Nghị định 125/2020: "Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế...". Thông tư số 19/2021 cũng nêu: "Trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) có trách nhiệm thông báo kịp thời thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động". Cục Thuế khẳng định, người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại các điều khoản nêu trên sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.