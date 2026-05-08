Bán một cây kem giá 100.000 cho khách nước ngoài ở Nha Trang

  • Thứ sáu, 8/5/2026 06:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bán một cây kem với giá "trên trời" cho khách du lịch nước ngoài, người đàn ông bán hàng rong tại Nha Trang đã bị cơ quan chức năng truy xét và xử phạt hành chính hơn 3,4 triệu.

Chiều 7/5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.T.D (SN 1971, trú tại Bình Định) về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý giá.

Người bán kem bị xử phạt.

Tổng số tiền phạt mà ông D. phải nộp là 3.457.000 đồng cho lỗi vi phạm gồm: Bán hàng tại khu vực vỉa hè tuyến phố có quy định cấm (Công viên Tuệ Tĩnh, đường Trần Phú); đi vào khu vực cấm và đặc biệt là không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

Sự việc bắt nguồn từ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, khi một du khách nước này bày tỏ sự bức xúc về trải nghiệm không đẹp tại "hòn ngọc Biển Đông".

Theo chia sẻ, do không hỏi giá trước khi mua, vị khách này đã bị ông D. yêu cầu trả 100.000 đồng cho một cây kem. Sau một hồi tranh cãi, người bán mới đồng ý giảm xuống còn 50.000 đồng. Dù đã thanh toán, du khách vẫn cảm thấy bất bình vì mức giá hoàn toàn không tương xứng với chất lượng sản phẩm.

Việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và xử lý nghiêm minh không chỉ là đòn cảnh cáo đối với những hành vi kinh doanh kiểu "chộp giật", mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc bảo vệ quyền lợi du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương thân thiện và minh bạch trước cộng đồng quốc tế.

Hồ Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

