Lật vỏ lãi ở Cà Mau, 6 khách du lịch rơi xuống sông

Chiều 2/5, Công an xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đò chở khách đi tham quan Mẹ Đông Hải (chùa Hưng Thiện) bị lật.
Hiện trường vụ đò chở du khách bị lật trên sông ở Cà Mau.
Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một nhóm du khách khoảng 6 người đã thuê vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) để chở vào Mẹ Đông Hải (chùa Hưng Thiện) tham quan và thắp hương.
Trên đường di chuyển, vỏ lãi không may vướng vào gốc cây trên sông và bị lật, hành khách rơi xuống sông. Khi phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng công an xã và người dân địa phương đã hỗ trợ đưa nhóm du khách vào bờ an toàn.
