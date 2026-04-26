Người đàn ông đá vào mặt, đánh túi bụi phụ nữ tại quán nhậu

  • Chủ nhật, 26/4/2026 17:43 (GMT+7)
Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở Nha Trang bị người đàn ông tấn công thô bạo ngay tại quán nhậu. Công an đã vào cuộc khẩn trương xác minh danh tính người đàn ông này.

Clip: Người đàn ông hành hung phụ nữ Mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh tượng bạo lực xảy ra vào khoảng 21h53 ngày 24/4. Theo nội dung video, một người đàn ông bất ngờ lao tới, dùng chân đá thẳng vào mặt một người phụ nữ (được xác định là quản lý của quán nhậu).

Ngày 26/4, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính đối tượng có hành vi hành hung một phụ nữ tại quán nhậu trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Hiện trường vụ việc.

Chưa dừng lại ở đó, dù nạn nhân đã bị choáng, đối tượng này vẫn tiếp tục hung hãn dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt người phụ nữ. Chỉ đến khi các nhân viên và khách hàng xung quanh chạy đến can ngăn, người đàn ông này mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm bắt sự việc. Công an đã thực hiện trích xuất dữ liệu camera an ninh tại quán và các khu vực lân cận để phục vụ công tác nhận dạng, đồng thời lấy lời khai từ phía người phụ nữ bị hành hung để làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nam Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam/Tiền Phong

