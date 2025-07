Bản hợp đồng chấn động bóng đá Argentina

Racing Club khiến bóng đá Argentina rúng động với việc gia hạn hợp đồng với Adrian 'Maravilla' Martinez đến năm 2028, đồng thời cài điều khoản giải phóng lên tới 122 triệu euro, mức cao nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Đáng chú ý, Martinez năm nay 33 tuổi nhưng thể hiện phong độ chói sáng. Anh đứng thứ hai danh sách ghi bàn ở giải VĐQG Argentina và vua phá lưới Copa Sudamericana 2024 (giải đấu số hai cấp CLB ở Nam Mỹ, quy mô tương tự Europa League ở châu Âu), giúp Racing lên ngôi vô địch.

Động thái cứng rắn từ Diego Milito, Chủ tịch Racing và huyền thoại Inter Milan, được xem là đáp trả sự chèo kéo từ River Plate. Sau khi bán thần đồng Franco Mastantuono cho Real Madrid với giá 63 triệu euro, River nhắm đến Maravilla Martinez như phương án thay thế. Tuy nhiên, Racing không để yên.

Milito không chỉ giữ chân công thần mà còn gửi thông điệp rõ ràng tới các CLB lớn rằng Racing không dễ bị bắt nạt. Với mức giá trên trời này, Maravilla Martinez trở thành cầu thủ đầu tiên ở Argentina có điều khoản giải phóng vượt mốc 100 triệu euro.

Racing cho thấy họ là đội bóng có tham vọng, và sẵn sàng chơi "sòng phẳng" với các ông lớn như River Plate hay Boca Juniors trên cả sân cỏ lẫn thị trường chuyển nhượng.

