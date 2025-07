Kỳ tích của Enzo Fernandez

Rạng sáng 14/7, Chelsea gây bất ngờ lớn khi thắng PSG 3-0 ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 trên sân vận động MetLife. Chiến thắng này giúp Fernandez bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập cá nhân.

BBC ghi nhận Fernandez nối dài thành tích 100% vô địch khi góp mặt ở các trận chung kết giải đấu cấp châu lục, từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Cụ thể, khi còn chơi cho River Plate, Fernandez lên ngôi tại Copa Sudamericana 2020 và Recopa Sudamericana 2021. Đến lúc gia nhập Chelsea, ngôi sao tuyển Argentina vừa trải qua mùa giải thành công khi chinh phục danh hiệu UEFA Conference League 2024/25 và FIFA Club World Cup 2025.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Fernandez lên ngôi tại World Cup 2022 và Copa America 2024, với màn trình diễn đầy thuyết phục.

Sau chiến thắng trước PSG, Fernandez bật khóc vì hạnh phúc. Tiền vệ 24 tuổi này cũng trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch World Cup và FIFA Club World Cup, kể từ khi Club World Cup thay đổi thể thức mới.

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 chứng kiến Chelsea thi đấu áp đảo với chiến thắng 3-0, nhờ cú đúp của Cole Palmer và bàn thắng của Joao Pedro. Trong đó, Fernandez cùng Moises Caicedo thi đấu ăn ý và giúp phong tỏa bộ ba tiền vệ có phong độ cao là Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves của PSG.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.