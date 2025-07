Hòa Minzy khuấy động tiệc sinh nhật của con trai Quang Hải

Tiệc sinh nhật của bé Quang Minh (tên ở nhà là Lido) có sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng đá và nghệ sĩ nổi tiếng. Trong dàn khách mời, Hòa Minzy thu hút sự chú ý nhờ phong cách gần gũi và tinh tế.

Khi các WAGs diện trang phục lộng lẫy như đi dạ tiệc, nữ ca sĩ lại chọn outfit đơn giản nhưng nổi bật gồm áo sơ mi phối chân váy, tóc ngắn trẻ trung và phụ kiện nhẹ nhàng. Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, giọng ca sinh năm 1995 còn tạo thiện cảm nhờ sự thân thiện và hoạt náo.

Cô vừa trò chuyện vui vẻ với khách mời, vừa trình diễn ca khúc Bắc Bling để tặng bé Lido. Hòa Minzy không ngần ngại nhún nhảy, khua chân múa tay tương tác cùng các nhóc tỳ, mang đến không khí sôi động cho bữa tiệc. Khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bé Bo, con trai Hòa Minzy cũng không kém phần nổi bật khi hào hứng “quẩy” nhiệt tình trong buổi tiệc. “Idol nhí quốc dân” nhận về nhiều lời khen với gương mặt thông minh, biểu cảm đáng yêu và cách giao tiếp tự nhiên.

Hòa Minzy có mối quan hệ thân thiết với gia đình Quang Hải - Chu Thanh Huyền. Họ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của nhau.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.