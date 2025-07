Louis Phạm gây tranh cãi khi úp mở muốn trở lại đội tuyển quốc gia

Mới đây, Louis Phạm, gây chú ý khi úp mở về việc trở lại thi đấu. Tuy nhiên, lần này môn thể thao mà cô muốn bén duyên là bộ môn dancesport.

Trên mạng xã hội, Louis đăng tải đoạn clip tập luyện điệu Rumba cùng huấn luyện viên, kèm dòng trạng thái: “Thầy tôi muốn đưa tôi đi thi đấu vì bảo không đi thì phí. Biết đâu tôi sẽ chính thức chinh chiến trên đấu trường quốc tế thì sao”.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen Louis tự tin, dám theo đuổi đam mê mới. Tuy nhiên, cũng không ít người nghi ngờ, đặc biệt sau khi Louis tiết lộ chỉ mới tập ba buổi đã được huấn luyện viên khuyến khích đi thi tuyển quốc gia.

Một bình luận gây chú ý viết: “Kỹ thuật Rumba còn yếu, mũi chân đánh hông còn nhấc khỏi sàn mà vô tuyển quốc gia?”. Người này cho biết từng là VĐV dancesport và tỏ ra bất ngờ với khả năng Louis được đề cử lên đội tuyển sau thời gian tập luyện quá ngắn.

Trước phản ứng trái chiều, Louis Phạm lên tiếng đính chính, cho biết lời của huấn luyện viên chỉ là động viên, chưa có gì chính thức. Dù vậy, câu chuyện vẫn gây tranh luận bởi dancesport là môn thể thao đỉnh cao, yêu cầu nền tảng kỹ thuật vững và thời gian rèn luyện lâu dài.

Louis Phạm từng là VĐV TDDC triển vọng nhưng giải nghệ sớm ở tuổi 20. Cô sau đó nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh cá tính nhưng cũng vướng nhiều tranh cãi, từ nghi vấn “sống ảo”, ăn mặc phản cảm đến việc gây hiểu nhầm khi đăng hóa đơn từ thiện.

