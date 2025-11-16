Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký ban hành Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030.

Ảnh minh họa.

Đây là văn bản quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Quyết định, Bộ tiêu chí gồm hai hệ thống: Bộ tiêu chí cấp xã và Bộ tiêu chí cấp tỉnh, mỗi bộ gồm 10 tiêu chí trọng tâm. Ở cấp xã, các tiêu chí tập trung vào văn hóa ứng xử trong cộng đồng; thông tin, truyền thông và giáo dục văn hóa; phòng chống bạo lực gia đình; thiết chế, hoạt động văn hóa cơ sở; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; chuyển đổi số; nhân lực quản lý văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa; và hiệu quả thực hiện Chương trình. Ở cấp tỉnh, các tiêu chí được mở rộng hơn về hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học-công nghệ và phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa.

Quyết định áp dụng đối với các bộ, ngành trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan. Trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Quyết định có hiệu lực, các bộ, cơ quan trung ương phải ban hành hướng dẫn thực hiện và công bố chỉ tiêu cụ thể bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện; đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh Bộ tiêu chí trong quá trình triển khai nếu phát sinh yêu cầu mới. Hằng năm, các bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm bảo đảm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội, đặc thù văn hóa của địa phương, bảo đảm mức chuẩn không thấp hơn yêu cầu của trung ương; tổ chức thẩm định và quyết định công nhận xã, phường, đặc khu đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện góp phần tạo cơ sở đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng phát triển văn hóa của từng địa phương; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; và phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.