Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa.

Đây là văn kiện quan trọng nhằm tạo đột phá cho những ngành kinh tế dựa trên sáng tạo, công nghệ và giá trị văn hóa - một trụ cột ngày càng được khẳng định trong tiến trình phát triển bền vững đất nước.

Chiến lược xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt, gồm: điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình-phát thanh; xuất bản. Các ngành này được định hướng phát triển đồng bộ, dựa trên cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, đồng thời phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.

Năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa

Chiến lược nêu rõ, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp 7% GDP; lực lượng lao động tăng 10%/năm và chiếm 6% tổng lao động xã hội. Cùng với đó, số lượng cơ sở kinh tế hoạt động trong lĩnh vực này tăng bình quân 10%/năm; giá trị xuất khẩu tăng 7%/năm.

Chiến lược nhấn mạnh việc quy hoạch và phát triển đồng bộ các trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo, khu phức hợp văn hóa gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và quốc gia. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo lập hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại.

Tầm nhìn đến 2045 hướng đến một nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, đóng góp 9% GDP, lực lượng lao động chiếm 8%, trong đó các sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm trên 80% tổng sản phẩm. Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí trong khu vực châu Á, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.

Giải pháp trọng tâm

Chiến lược đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp văn hóa theo vùng, hình thành các trung tâm kết nối có sức lan tỏa; xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp sáng tạo gắn với sản xuất-quảng bá-tiêu dùng. Giai đoạn đến 2030 tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, ưu tiên các thị trường có đông người Việt Nam; đến năm 2045 nâng cao tính cạnh tranh để mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế.

Sáu ngành trọng điểm được ưu tiên gồm: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa - những lĩnh vực có sức lan tỏa lớn, khả năng khai thác giá trị văn hóa hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng sức mạnh mềm quốc gia.

Để triển khai hiệu quả, Chiến lược đưa ra nhóm nhiệm vụ và giải pháp toàn diện: đẩy mạnh truyền thông, hoàn thiện thể chế và chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng và thu hút nguồn lực xã hội; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển thị trường, sản phẩm; tăng cường hợp tác quốc tế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai; đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và bộ chỉ tiêu thống kê cho các ngành công nghiệp văn hóa; đồng thời phối hợp liên ngành để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên toàn quốc. Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức nghề nghiệp có trách nhiệm phối hợp thực hiện, bảo đảm Chiến lược đi vào thực tiễn.

Việc phê duyệt Chiến lược lần này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới.