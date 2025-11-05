PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhận định thể chế là một trong ba yếu tố cốt lõi để phát triển công nghiệp văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương là người điều hành hội thảo Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp quốc gia Hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm góp phần tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Hội thảo tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề quan trọng. Thứ nhất, làm rõ khung thể chế: mô hình nào cho sự phát triển công nghiệp văn hóa trong điều kiện mới; thứ hai, công cụ thể chế nào hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo và cộng đồng sáng tạo một cách thực chất; thứ ba, đo lường, đánh giá đóng góp thực tế của công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương phát biểu tại Hội thảo hôm 4/11 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào 2 nhóm chủ đề chính, gồm: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và gợi mở về giải pháp thể chế mang tính đột phá; Những giải pháp đến từ địa phương trong bối cảnh triển khai mô hình hành chính hai cấp.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều kinh nghiệm trong các mô hình công nghiệp văn hóa tại Đức, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Trong đó, Trung Quốc có những chính sách và nền tảng phát triển xuất bản số, điển hình là China E-Book Hub; Nhật Bản có những mô hình trao quyền cho cộng đồng sáng tạo; Hàn Quốc lại đầu tư cho thể chế chính sách và công nghệ xoay quanh bảo vệ sở hữu trí tuệ; trong khi đó, châu Âu lại có các chính sách liên quan tới hoạt động AI...

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia về phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Cũng tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến xoay quanh phát triển văn hóa Việt nói chung, và công nghiệp văn hóa Việt nói riêng.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF đã chia sẻ về sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam. TS Chu Tiến Đạt - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC lại đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm phát triển ngành game Việt. Ông Nguyễn Việt Nam, Giám đốc doanh nghiệp TiredCity cũng đề xuất cơ chế ưu đãi thuế và có cơ chế đặc thù cho những người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Ban tổ chức Hội thảo ghi nhận góp ý, kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ các chuyên gia, nhận định các tham luận sẽ đóng góp trực tiếp cho quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.