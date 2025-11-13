'Tất cả người Việt Nam tự hào về đất nước thì tiền nào mua được?'

"Những hiệu ứng xã hội sẽ tạo thành nguồn lực quốc gia, mà nguồn lực này không thể tính được bằng tiền. Đây là vấn đề chỉ văn hóa mới tạo ra được”, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện Bùi Văn Thạch nói.

Trong cao điểm tuyên truyền và lấy góp ý của toàn dân vào Dự thảo Văn kiện Đại XIV của Đảng, nhiều hội nghị đã mở ra, nhiều nội dung được thảo luận bởi các chuyên gia, các nhà quản lý trên mọi lĩnh vực. TS Bùi Văn Thạch - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện - đã tới dự nhiều hội nghị, lắng nghe và ghi nhận góp ý từ các đại biểu.

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, TS Bùi Văn Thạch đã trao đổi với các đại biểu về những điểm mới trong Văn kiện. Ông cũng đưa ra những nhận định thẳng thắn về vị thế của văn hóa trong kỷ nguyên mới.

“Viết thế này, mọi người có làm được không, người dân có hiểu được không?”

Chia sẻ với Tri thức - Znews, TS Bùi Văn Thạch cho biết Tổ Biên tập Văn kiện hứng khởi khi viết Dự thảo, bởi Văn kiện lần này có nhiều điểm mới; quan trọng hơn, mang tính khả thi và hành động rất cao.

“Khái niệm ‘bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’ chính là một lời hiệu triệu quan trọng để toàn dân, để những người tham gia viết Văn kiện cũng thấy mình có trách nhiệm truyền tư tưởng đó của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào Văn kiện”, TS nói.

Chúng ta quyết tâm tiếp tục đổi mới đất nước với tốc độ cao hơn, bền vững hơn. Theo TS Bùi Văn Thạch, tinh thần này sẽ thể hiện ngay trong những đổi mới về kết cấu, độ dài và cả từ ngữ sử dụng trong Văn kiện.

Thứ nhất, 3 Văn kiện quan trọng được hợp nhất làm một. Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được tích hợp thành một Báo cáo chính trị, thể hiện theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ. Cùng với Báo cáo chính trị mới là Chương trình hành động chung, thống nhất để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: văn kiện thực sự phải là văn bia. Vì thế, nội dung buộc phải súc tích, dễ hiểu, dễ làm, dễ tổ chức thực hiện. “Lần này, Văn kiện sẽ giảm tối đa những yếu tố có tính chất hàn lâm, để đưa điều hàn lâm vào thực tiễn cuộc sống, để mọi người dân đều hiểu được”, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện cho biết.

Yêu cầu của Tổng Bí thư đặt ra một thách thức lớn cho Tổ Biên tập Văn kiện: dung lượng tập hợp lại hơn 200 trang, làm sao để viết ra nội dung chất lượng cao chỉ trong 40 trang ? Ông Bùi Văn Thạch chia sẻ: “Chúng tôi viết đi viết lại, Báo cáo còn khoảng 50 trang. Để tăng tính hành động, sẽ có các chương trình hành động cụ thể. Đây là các chương trình đã tính toán nguồn lực đủ cho cả 5 năm công việc của các ngành, các cấp; và thậm chí có những đề án còn có tầm nhìn xa hơn, mở hướng cho các giai đoạn sau. Ví dụ, một Chiến lược phát triển văn hóa phải tầm nhìn 10-20 năm”.

Thứ hai, Văn kiện đảm bảo tính hành động cao. “Chúng tôi cố gắng tối đa khi viết Văn kiện, để các đồng chí soi vào là có thể làm được, chứ không phải đọc xong không hiểu, không làm được”, TS Bùi Văn Thạch nhấn mạnh.

“Chúng tôi khi viết xác định: câu này viết thế này mọi người có làm được không, người dân có hiểu được không? Đoạn này viết ra ý như vậy, nghĩa là phải làm như thế nào? Chuyển thành Chương trình hành động là gì?”, ông Thạch nói.

Báo cáo của Văn kiện có độ dài khoảng 50 trang, nhưng Chương trình hành động dài gần 200 trang, với các chương trình, đề án cụ thể. Các chương trình này được tính toán nhằm phục vụ mục tiêu lớn lao nhất: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Thời cơ vàng để cải cách, phát triển

Để có tốc độ tăng trưởng 10%/năm, đòi hỏi toàn bộ bộ máy phải thay đổi tốc độ. Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhắc lại cuộc cách mạng cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện mạnh mẽ trong nửa năm trở lại đây.

“Một là cải cách thể chế mạnh mẽ để thể chế không thể ràng buộc chúng ta nữa. Chỉ trong thời gian rất ngắn, 50 luật được sửa đổi. Hai là chúng ta đã tinh gọn tổ chức bộ máy, bỏ các cấp trung gian. Hai điều này đã tạo ra một hệ thống mới. Nếu chúng ta không làm cuộc cách mạng này, khó thay đổi được tốc độ phát triển”, TS Bùi Văn Thạch khẳng định.

Song song đó, ông thừa nhận không có cuộc cách mạng nào không phải trả giá; nhưng quan trọng là cái giá phải trả nhẹ hơn những điều ta có thể có được, và ta sẽ dần dần giải quyết sự đánh đổi này. Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương thừa nhận hiện nay bộ máy mới còn nhiều khó khăn, nhưng dần dần mọi chuyện sẽ được cải thiện. TS một lần nữa nhấn mạnh, cải cách thể chế là việc phải làm, bởi thể chế chính là một nguồn lực, một lợi thế của quốc gia. “Thể chế Việt Nam phải cạnh tranh được với khu vực, với thế giới thì chúng ta mới phát triển được”, TS đúc rút.

Chia sẻ thêm, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương thể hiện sự trăn trở với thời cơ mà Việt Nam buộc phải nắm bắt: “Chúng ta đã chần chừ, đã bỏ qua nhiều cơ hội để phát triển. Lần này, chúng ta không thể bỏ qua. Lần này là thời cơ vàng, là thời cơ lịch sử".

"Nếu Việt Nam không bắt nhịp được thời điểm này của Cuộc cách mạng lần thứ 4, chúng ta sẽ vĩnh viễn là người đi sau, sẽ có lỗi với lịch sử dân tộc vì không đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu được. Chúng ta sẽ cố gắng năm 2045 sánh vai với cường quốc năm châu, là một quốc gia phát triển, có thu nhập cao”.

Nguồn lực nội sinh của đất nước

Trước các ý kiến phát triển văn hóa, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Bùi Văn Thạch chia sẻ sẽ ghi nhận các ý kiến, tiếp tục điều chỉnh Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ông cho biết sẽ bổ sung những điểm xác đáng để đảm bảo văn hóa ở đúng vị thế trong xã hội.

“Văn hóa không cần phải so sánh với kinh tế - chính trị, vì văn hóa là nền tảng xã hội, là tinh túy của cả một dân tộc. Văn hóa là nền tảng, là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước. Văn hóa là hệ điều tiết các mối quan hệ xã hội, đảm bảo xã hội phát triển bền vững. Không có văn hóa, không thể có con người đúng nghĩa được”, ông Bùi Văn Thạch nói.

TS cũng nhận định ngành văn hóa không thua kém bất kỳ ngành kinh tế nào, thậm chí tạo ra hiệu quả cao hơn các ngành kinh tế nhiều.

“Vừa qua, chúng ta có các concert quốc gia đã tạo ra những hiệu ứng rất lớn. Trong kinh tế, những hiệu ứng xã hội sẽ tạo thành nguồn lực quốc gia, mà nguồn lực này không thể tính được bằng tiền.

Toàn bộ con người Việt Nam tự hào về đất nước thì tiền nào mua được? Đây là vấn đề chỉ văn hóa mới tạo ra được, mà ngành kinh tế không làm được”, TS nhận định.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đưa ra những ví dụ thành công của công nghiệp văn hóa gần đây. Có thể kể tới hiện tượng concert “Anh trai Say Hi”, hay bộ phim chuyển thể Mưa đỏ - những hiện tượng này đã tạo ra doanh thu hàng nghìn tỷ cho ngành công nghiệp văn hóa.

“Nếu biết cách thúc đẩy công nghiệp văn hóa, nó sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống, tất cả các ngành nghề khác sẽ cùng góp sức để hỗ trợ”, TS Bùi Văn Thạch chia sẻ.

