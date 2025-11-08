Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Nhiều hội nghị, hội thảo đã được tổ chức để lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trung ương Đoàn.

Tính đến ngày 4/11, hệ thống báo chí Trung ương, địa phương và trên các nền tảng mạng xã hội đã đăng tải hơn 12.572 tin, bài tuyên truyền, phân tích, giới thiệu nội dung các dự thảo Văn kiện.

Trong khi đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã triển khai việc lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang được triển khai đồng bộ và rộng khắp.

Cụ thể: Tổng số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân: 3.908; số lượng ý kiến góp ý là: 127.584 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID: 2.131.376 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo: 1.722 ý kiến; Số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: 240.583 ý kiến.

Tổng số lượng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (qua hội nghị, hội thảo, toạ đàm; thông qua ứng dụng VNeID, qua hệ thống thư, báo và qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) là: 2.501.265 ý kiến.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao. Dư luận Nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội.

Nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tập trung góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đa số ý kiến thống nhất cao. Một số ý kiến đề nghị cẩn bổ sung số liệu cụ thể; nhấn mạnh và làm rõ hơn vai trò nổi bật của một số lĩnh vực; đi sâu đánh giá thêm một số khía cạnh; bổ sung các chỉ tiêu đánh giá một số lĩnh vực. Một số ý kiến đề nghị tiếp tục bổ sung, nhấn mạnh định hướng và giải pháp cụ thể, mang tính hành động hơn. Ý kiến về các chương trình hành động đề nghị ưu tiên vào các chiến lược trọng tâm, tránh dàn trải.

Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và “Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng” để Nhân dân có cơ hội tiếp cận, có cơ sở khi tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện; đồng thời tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến góp ý, kịp thời báo cáo Trung ương, phục vụ trực tiếp quá trình hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Hôm 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Họp báo quốc tế công bố các dự thảo Văn kiện, chính thức phát động đợt cao điểm tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý của toàn dân vào dự thảo các văn kiện.

Các địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân (trong và ngoài nước) đều có cơ hội tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.