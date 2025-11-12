Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Bạn gái 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' gây chú ý

  • Thứ tư, 12/11/2025 22:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kylie Jenner bị đồn đã chia tay Timothée Chalamet, nhưng động thái mới trên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm phủ nhận thông tin này.

Theo Page Six, ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner mới đây được cho là đã khéo léo bác bỏ tin đồn chia tay với bạn trai Timothée Chalamet bằng một động thái nhỏ mạng xã hội.

Cụ thể, chỉ vài giờ sau khi xuất hiện thông tin cho rằng cặp đôi đã “đường ai nấy đi”, Kylie Jenner đã bấm “thích” đoạn video quảng bá bộ phim mới Marty Supreme mà Timothée Chalamet đăng tải trên Instagram. Hành động này được người hâm mộ xem là lời khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn đang tốt đẹp.

Kylie Jenner anh 1

Nhiều tin đồn xuất hiện xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Ảnh: WireImage.

Trước đó, Daily Mail dẫn lời một nguồn tin cho biết Kylie Jenner và Timothée Chalamet đang gặp trục trặc, và nam diễn viên đã chủ động nói lời chia tay. Người này nói thêm: “Chuyện tương tự từng xảy ra trước đây, nhưng Kylie đã thuyết phục anh quay lại. Cô ấy rất say mê Timothée, nên khả năng họ tái hợp là hoàn toàn có thể”.

Một nguồn tin khác cho rằng mối quan hệ của hai người “chưa hoàn toàn kết thúc”, song thừa nhận Jenner là người chủ động nhiều hơn. “Anh ấy bận rộn với các dự án phim, còn Kylie cảm thấy mình phải nỗ lực để duy trì mối quan hệ”, nguồn này tiết lộ.

Trước đó, tin đồn chia tay càng rộ lên khi Timothée Chalamet không xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner, mẹ Kylie, vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, People lại dẫn nhiều nguồn tin khẳng định cặp đôi vẫn đang rất ổn. Một người thân cận cho biết nam diễn viên không thể tham dự buổi tiệc vì đang quay Dune 3 tại nước ngoài. “Họ cố gắng gặp nhau vài tuần một lần, và đang lên kế hoạch dành thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ lễ”, nguồn tin nói.

Một thành viên trong đoàn phim Marty Supreme tiết lộ rằng Chalamet thường xuyên nhắc đến bạn gái và được Kylie sang thăm tại phim trường ở New York. Cô cũng từng tới London khi anh quay Dune. “Họ thật sự đang yêu và vẫn gắn bó”, người này nói thêm.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet bắt đầu hẹn hò từ năm 2023. Mùa hè vừa qua, họ từng đối mặt với tin đồn chia tay sau một thời gian ít xuất hiện cùng nhau, nhưng đã sớm dập tắt khi bị bắt gặp đi uống cà phê tại Budapest (Hungary). Khi đó, nguồn tin thân cận tiết lộ rằng khoảng cách chủ yếu đến từ lịch trình làm việc bận rộn, song cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua FaceTime.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ, nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua chương trình Keeping Up with the Kardashians - series đình đám ghi lại cuộc sống của gia đình Kardashian - Jenner. Nhờ danh tiếng của gia đình cùng phong cách thời trang táo bạo, Kylie kinh doanh khá thành công.

Timothée Chalamet, sinh năm 1995, bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trên truyền hình. Sau đó, nam diễn viên ghi dấu ấn với vai chính trong phim Call Me By Your Name. Kể từ đó, anh tiếp tục tham gia các dự án lớn như DuneWonka… Timothée từng được bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Hailey nói về hôn nhân với Justin Bieber

Hailey Bieber chia sẻ cuộc hôn nhân với Justin Bieber từng trải qua nhiều sóng gió. Dù vậy, cô khẳng định cả hai vẫn đang cùng nhau vượt qua từng ngày.

2 giờ trước

Gần 20 năm sống trong khổ sở của ác nữ ‘Giày thủy tinh’

Kim Gyu Ri chia sẻ việc bị liệt vào “danh sách đen” dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung Bak khiến cô sống trong ám ảnh gần 20 năm qua.

5 giờ trước

Kẻ giết nữ thần tượng bị kết án 16 năm tù

Tòa án Nhật Bản tuyên phạt Ishikawa Akira 16 năm tù vì sát hại nữ thần tượng Hirabayashi Sana. Trước đó, bị cáo đã đâm nạn nhân nhiều nhát vì mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm.

36:2148 hôm qua

Minh An

Kylie Jenner Kylie Jenner Timothee phim ảnh gợi cảm

  • Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

Đọc tiếp

Diep Lam Anh phan bac hinh anh

Diệp Lâm Anh phản bác

26 phút trước 22:45 12/11/2025

0

Sau các bài đăng mới nhất, Diệp Lâm Anh bị dân mạng công kích. Không ít người cho rằng cô cay cú khi chồng cũ công khai người yêu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý